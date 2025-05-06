嘉義21歲女大生在校內步行過馬路 遭校車撞倒送醫急救

嘉義縣大林鎮南華大學校園內今早9點多發生車禍，21歲林姓女大學生步行經校內公車站旁多岔路口，遭正在倒車的公車撞上，林姓女大生肢體擦挫傷、意識清楚，警消獲報趕往現場，將她送至大林慈濟醫院，目前開刀急救中，校長高俊雄也趕至醫院關心。

校方指出，事故車輛是向台西客運租賃公車校車，司機人員由台西客運公司派遣，疑似倒車時不慎撞上學生，消防隊趕抵後迅速將學生送往大林慈濟醫院急救，王姓主任教官也隨同前往醫院，目前已聯繫家屬，校長高俊雄趕往醫院關心，全力協助醫療與後續安置。