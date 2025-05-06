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影／北屯KTV酒客衝突 警噴辣椒水反被告公然侮辱

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局趙姓警員4日凌晨在北屯區崇德路一間KTV守望時，有酒客在KTV外咆哮衝突，警員通報警網到場，為避免衝突擴大，趙持辣椒水噴在場陳姓兄弟，但陳姓兄弟事後對警員提出傷害及公然侮辱告訴，警方則依妨害公務將2人送辦。

第五警分局趙姓警員在4日凌晨3時許，在北屯區崇德路KTV守望，發現林男（24歲）與陳男（20歲）在KTV外衝突，警員通報警力支援，另為適時制止衝突擴大，對陳男及其胞兄（32歲）使用辣椒水，陳姓兄弟眼睛、臉部不適送中國醫學大學附設醫院救護。

陳姓兄弟事後認為警員使用辣椒水的動作涉及傷害、公然侮辱，據此提告，警員則將陳姓兄弟依妨害公務罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓兄弟4日在北屯區一間KTV外與人衝突，遭警員以辣椒水制止。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓兄弟4日在北屯區一間KTV外與人衝突，遭警員以辣椒水制止。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓兄弟4日在北屯區一間KTV外與人衝突，遭警員以辣椒水制止。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓兄弟4日在北屯區一間KTV外與人衝突，遭警員以辣椒水制止。記者陳宏睿／翻攝

KTV 兄弟 衝突

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