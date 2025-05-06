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高雄房東房客為停車位口角 警方確認停車無違規

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區傳出租屋糾紛，房客貼出房東進她的店與她口角的影像，稱租屋才不滿3個月，房東認為她占用停車位，報警要告房東。警方今天表示，已受理房客提告毀損及妨害自由案。

警方了解，黃姓女房客昨天上午報案，稱有人到她店裡「鬧事」，警方到場，得知是房客與房東糾紛，黃女認為房東踹壞她店裡的門要告房東。警方將通知房東說明。

據了解，黃女另在網路臉書貼文和房東與她爭執的影像，貼文提及，她把車子停在店旁沒有紅線的地方，房東聲稱「那是他的位置要還他」，她表示道路是公有地，沒有誰的位置。

前鎮警分局今天表示，經現場勘查停車地方，是屬於道路範疇，車輛停放位置並無劃設紅、黃線，依道路交通安全規則，無妨礙其他人車通行，尚難認定違規。

高雄市消保官認為，因房東、房客已簽訂租約，為停車位問題，房東要房客背棄契約，需要雙方溝通；如果房客違規停車，由房客承擔責任，縱使房東要求房客移車，也須商量，雙方若因租賃問題起爭執，也可向消保官提出申訴。

高雄房東房客為停車位口角，警方勘查，認為停車無違規。記者林保光／翻攝
高雄房東房客為停車位口角，警方勘查，認為停車無違規。記者林保光／翻攝

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