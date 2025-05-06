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花蓮秀林鄉部落農地驚見遺骨 警方公布死者特徵協尋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮秀林鄉秀林村民有部落驚現人骨，有人在北回鐵路下方農地工作時，赫然發現遺骨，趕緊報警。經過警方挖掘後，出現頭骨及部分衣物，因不知死者身分，新城警分局公布特徵，包括遺骨為40歲以上男性、可能戴過假牙、曾接受顴骨手術、身穿POLO衫等，呼籲知情民眾聯繫警方釐清身分。

新城警分局指出，4月27日早上7時許，民有部落一名民眾在農地工發現疑似人骨，立即通報警方處理。警方不敢大意，為求甚重，由縣警局鑑識科、刑警大隊等組成專案小組，多次現勘並以人工及機械方式，在淺層挖掘，陸續發現骨骸，立即報請花蓮地方檢察署相驗。

新城警分局副分局長溫劭瑜表示，由法醫提取遺骨DNA鑑定後，總計發現有頭骨、左肱骨、右脛骨及部分衣物等，經法醫初步研判及現場周邊拾得遺物特徵，包含遺骨為約40歲以上男性所有，死亡時間已逾半年、下顎骨無牙齒，不排除可能配戴活動式假牙、頭骨右眼處曾施行顴骨開放性手術，眼眶顯見骨釘固定痕跡、身著「JI CHUN」品牌POLO衫、「S SENT」品牌內褲及「LAFOELE」品牌褲子。

溫劭瑜說，警方將持續針對遺骨、遺物特徵比對並分析失蹤人口資料，希望能即早釐清身分，並呼籲，如有民眾知道符合上述特徵、失聯逾半年以上的中年或老年男性，請聯繫分局或主動提供線索協助確認身分，讓無名屍能順利找到回家的路，幫助家屬找回牽掛的家人。新城分局24小時聯絡電話：03-8611204。

花蓮秀林鄉秀林村民有部落驚現人骨，初步認定遺骨為40歲以上男性、可能戴過假牙、曾接受顴骨手術、身穿POLO衫等。圖／新城警分局提供
花蓮秀林鄉秀林村民有部落驚現人骨，初步認定遺骨為40歲以上男性、可能戴過假牙、曾接受顴骨手術、身穿POLO衫等。圖／新城警分局提供
在花蓮民有部落被發現的人骨，疑似生前身穿「LAFOELE」品牌褲子。圖／新城警分局提供
在花蓮民有部落被發現的人骨，疑似生前身穿「LAFOELE」品牌褲子。圖／新城警分局提供
花蓮秀林鄉秀林村民有部落被發現的人骨上，疑似生前穿「JI CHUN」品牌POLO衫。圖／新城警分局提供
花蓮秀林鄉秀林村民有部落被發現的人骨上，疑似生前穿「JI CHUN」品牌POLO衫。圖／新城警分局提供

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