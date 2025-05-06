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中山警林森北路路檢...在巡邏車睡覺 分局：記過一次
有民眾在臉書社團匿名2公社發文，稱「台北市政府警察局中山分局巡邏車公務用，不是讓你們警察拿來路邊睡覺⋯⋯！」，由於拍攝者畫面清楚附上影片，中山警方清查後，確認違規屬實，以黃姓員警嚴重違反勤務紀律記過一次。
中山警方指出，圓山派出所黃姓員警（警專38期）5月5日凌晨4時許，未依規定執行林森北路、長春路的路檢勤務，並在巡邏車上怠勤，嚴重違反勤務紀律，已記過嚴懲，將強化勤務督導，以維護勤務紀律及執勤安全。
由於中山分局轄內酒店林立，轄區警方會針對轄內重要路口實施路檢、派員守望，以避免打架或發生事情後能即刻到場。警察人員獎懲標準規定，服勤員警於巡邏車上假寐假寐者，記過，睡覺者，記過二次，怠忽職責致生不良後果者，記一大過。
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