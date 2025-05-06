中山警林森北路路檢...在巡邏車睡覺 分局：記過一次

有民眾在臉書社團匿名2公社發文，稱「台北市政府警察局中山分局巡邏車公務用，不是讓你們警察拿來路邊睡覺⋯⋯！」，由於拍攝者畫面清楚附上影片，中山警方清查後，確認違規屬實，以黃姓員警嚴重違反勤務紀律記過一次。

中山警方指出，圓山派出所黃姓員警（警專38期）5月5日凌晨4時許，未依規定執行林森北路、長春路的路檢勤務，並在巡邏車上怠勤，嚴重違反勤務紀律，已記過嚴懲，將強化勤務督導，以維護勤務紀律及執勤安全。