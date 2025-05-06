聽新聞
0:00 / 0:00
影／馬祖福澳住宅火警濃煙竄天 爆炸聲嚇壞民眾
連江縣南竿鄉福澳住宅區今天上午10時許發生一起住宅火警，現場冒出大量濃煙並傳出爆炸聲響，由於該處周遭周邊為密集民宅區商店區，一度引起民眾的恐慌，連江縣消防局接獲通報後，迅速派遣人車前往搶救，火勢於10時10分許獲得控制，目前仍在處理殘火，並釐清起火原因。
據了解，該屋為林姓民眾所有，屋內平時有工人居住，裡頭有部分易燃物，屋內堆放部分易燃物，導致火勢迅速延燒，現場可見濃煙不斷竄出，火舌直竄屋頂，並伴隨疑似爆炸聲響。火警發生時，屋內4名工人均已外出工作，所幸無人員傷亡。消防局出動多部消防車及人員參與救援，引發周邊居民圍觀與討論。
連江縣長王忠銘接獲通報後，亦提早離開縣議會臨時會，趕赴現場關心災情並慰問受災民眾與消防人員。
連江縣消防局表示，目前火災發生原因仍有待進一步調查釐清。消防局提醒民眾，應定期檢查住家電線、瓦斯設備與消防器材，留意用火用電安全，以降低火災風險，共同維護居家安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言