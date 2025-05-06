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影／馬祖福澳住宅火警濃煙竄天 爆炸聲嚇壞民眾

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

連江縣南竿鄉福澳住宅區今天上午10時許發生一起住宅火警，現場冒出大量濃煙並傳出爆炸聲響，由於該處周遭周邊為密集民宅區商店區，一度引起民眾的恐慌，連江縣消防局接獲通報後，迅速派遣人車前往搶救，火勢於10時10分許獲得控制，目前仍在處理殘火，並釐清起火原因。

據了解，該屋為林姓民眾所有，屋內平時有工人居住，裡頭有部分易燃物，屋內堆放部分易燃物，導致火勢迅速延燒，現場可見濃煙不斷竄出，火舌直竄屋頂，並伴隨疑似爆炸聲響。火警發生時，屋內4名工人均已外出工作，所幸無人員傷亡。消防局出動多部消防車及人員參與救援，引發周邊居民圍觀與討論。

連江縣長王忠銘接獲通報後，亦提早離開縣議會臨時會，趕赴現場關心災情並慰問受災民眾與消防人員。

連江縣消防局表示，目前火災發生原因仍有待進一步調查釐清。消防局提醒民眾，應定期檢查住家電線、瓦斯設備與消防器材，留意用火用電安全，以降低火災風險，共同維護居家安全。

連江縣南竿鄉福澳住宅區今日上午發生住宅火警，現場冒出大量濃煙火光並傳出爆炸聲響，由於該處有不少民宅，一度引起周遭居民的恐慌。圖／民眾提供
連江縣南竿鄉福澳住宅區今日上午發生住宅火警，現場冒出大量濃煙火光並傳出爆炸聲響，由於該處有不少民宅，一度引起周遭居民的恐慌。圖／民眾提供

工人 爆炸

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