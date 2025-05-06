桃園市平鎮區一名49歲莊姓單親媽媽因積欠健保費等約2萬6000元未繳納，案件移送至法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署於執行過程中得知莊女因身體狀況剛換工作，收入尚未穩定，且需要負擔孩子的學費與日常開支，生活面臨重大壓力。莊女請求一個月緩衝期，待領到薪水後分期繳款。桃園分署特於昨(5)日，在母親節即將來臨之際，由愛心社人員致贈慰問金，幫助莊女度過難關，送上溫暖與關懷。

桃園分署愛心社人員致贈慰問金，幫助莊女度過難關，送上溫暖與關懷。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，莊女因積欠全民健康保險費等約2萬6000元未繳，經桃園分署扣押莊女薪資後，莊女向執行人員坦言，前份工作在電子廠上班，因身體出了狀況而離職，上個月才剛找到新工作，第1個月的薪水都還沒領到，還需獨自扶養1名國中一年級的女兒，前陣子還向朋友借錢以支付小孩的學費，生活壓力沉重。她誠懇表示，希望能有一個月的緩衝期，待領到薪水後，便會盡快分期繳清所欠款項。桃園分署了解其處境後，秉持「執行有愛，公義無礙」的精神，由愛心社人員於昨日至莊女住處關懷訪視，致贈慰問金予莊女，莊女感動地含淚向執行人員道謝，並表示此舉讓她的經濟壓力獲得暫時紓解，能夠度過眼前的困境。桃園分署這份溫暖的支持，無疑為這位堅韌的母親帶來了實質的關懷與鼓勵。

莊女誠懇表示，希望能有一個月的緩衝期，待領到薪水後，便會盡快分期繳清所欠款項。圖：桃園分署提供

桃園分署強調，該分署秉持「執行有愛、公義無礙」的理念，除依法執行公務，更積極展現社會關懷，針對弱勢民眾給予必要協助與支持，以具體行動關懷弱勢義務人，致贈暖心的慰問金，讓民眾感受到愛與關懷，也望能為社會帶來正向與善的循環。

本文章來自《桃園電子報》。原文：單親媽繳不出健保費求分期繳納 桃園分署贈慰問金