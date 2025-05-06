影／女子酒後失控電動車闖派出所 情緒激動鬧事遭開罰

台中市后里區義里派出所上月底發生一起突發事件，一對約40歲的女性情侶疑似酒後發生爭執，其中一人情緒失控、誤騎電動輔助自行車闖入派出所，並在現場出現嚴重失序行為。警方依法介入處理，並依道路交通管理處罰條例第73條第3項，對兩人進行最高新台幣1200元以下的違規裁罰。

警方表示，4月29日晚間一對情侶因酒後口角爭執，當晚1名陳姓女子竟將電動輔助自行車直接騎進派出所，引起員警注意。她與另一名謝姓女子隨後在派出所門前爆發激烈爭吵，情緒持續高漲，場面一度混亂。起初警方嘗試排解糾紛，協助雙方冷靜，謝女也不斷出聲勸說：「不要再亂了」、「趕緊回家」，希望結束爭執。

然而，陳女見到圍觀人數漸增，反而愈加激動，不僅言語失控、舉止激烈，最終更在群眾面前出現失禁情形；此一明顯脫序行為，讓警方高度警覺，進一步確認兩人均有飲酒情形；警方隨後發現，陳女將電動輔助自行車停放在一旁後，仍情緒不穩，便上前詢問是否願意接受酒測，陳女聽聞後略為冷靜，陷入一陣沉思，最終選擇拒絕配合酒測。警方依規定依法裁罰。

警方調閱監視器，發現謝女同樣騎乘電動輔助自行車到場，雖稍顯謹慎地將車輛停放在派出所旁邊，仍屬違規行為，同樣依法告發。分局長謝建國指出，飲酒後切勿騎乘任何交通工具，即便是腳踏車或電動輔助自行車，也是涉及交通違規，並且可能衍生公共安全風險。