台中女找前男友與夫同居套房 一句「北港香爐」鬧人命

台中市林姓女子3年前與邱姓男子結婚後，找來田姓前男友同居在大雅區套房內，去年初3人口角後，邱遭2人以鐵鎚等器械毆打，送醫不治，台中地院國民法官今審理時，林女以被告兼證人身分，證稱當時是因邱一句「你是北港香爐任人亂插」，才鬧出人命。

台中市邱姓男子在去年初被林姓妻子、田姓友人在台中大雅租屋處毆打送命，檢方去年5月依傷害致死罪起訴後，由台中地院國民法官審理，昨天展開審理程序，今天檢辯雙方詰問被告兼證人林女。

林女證稱，她與田男都是嘉義人，田到台中沒有依靠，所以收留田，一行三人擠在大雅區套房內，邱姓丈夫也同意收留田，因丈夫與田也是認識4年的朋友，不過過去丈夫與田曾因買菸，還有她與田曾經交往的事情吵架。

林女也說，去年1月11日案發時，她與丈夫、田都在套房內，當時丈夫質疑「妳是北港香爐任人插」、「你跟他（田）有一腿」、「狗男女」等指控，她一氣之下，拿塑膠水管打丈夫右邊頭部3下，水管破裂，隨後田則持鐵鎚不斷攻擊邱，至少打了20至30分鐘，期間有聽到丈夫喊「不要再打了」，後來丈夫昏迷後，才打電話聯絡救護車，也應田要求擦拭血跡。

全案昨天開庭時，林女委由律師答辯，否認傷害致死，強調塑膠管已經脆化，不可能發生邱男死亡的結果，今天預計以證人身分，詰問涉案被告田姓男子，以釐清案發經過。

檢警調查，林女（28歲）和邱姓丈夫、「乾哥」田姓男子（45歲）同住大雅區租屋處，去年1月11日下午5點多3人因細故發生口角，林女竟夥同田男，分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚，合力朝她先生痛毆攻擊。

邱男被林女、田男攻擊，頭頸部、軀幹、四肢多處受創，當晚即被打到昏迷失去意識倒地，救護車在當晚7時許抵達時，邱男已無呼吸心跳，送醫急救後因大片皮下出血併發橫紋肌溶解，當晚8時許即宣告不治。