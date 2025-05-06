影／詐團假冒長子傳訊借錢 苗栗婦險丟30萬警勸退

苗栗縣王姓婦人昨天前往銀行，欲匯款30萬元到一個陌生帳戶內，行員詢問發現，王婦疑似遭歹徒假冒親友方式詐騙，行員趕緊通知保七總隊派出的警員阻詐，警方聯繫王婦兒子確認後，保住王婦積蓄。

苗栗縣王姓婦人在昨早前往台灣銀行頭份分行，欲匯款30萬元到陌生帳戶內，因行員判斷王婦疑中「假親友」的詐騙陷阱，行員趕緊聯繫派駐銀行保七警員、銀行政風人員關心。

警方在王婦同意下檢視她的手機，透過手機LINE對話內容發現，歹徒以假冒王婦長子，透過LINE與王婦加為好友後，向王婦佯稱因遺失手機，所以重新辦理一個新手機及line帳號，同時向王婦表示因向友人借貸欠款30萬元，急需返還，請王婦盡快匯款給友人。

警方不斷舉出諸多案例向王婦勸說，透過電話與王婦兒子取得聯繫獲告知，長子無遺失手機情形，王婦才知已中歹徒陷阱。