金門7旬老翁突發心肌梗塞 消防急救成功救回一命

金門縣消防局日前成功搶救一名到院前心肺功能停止（OHCA）的男子，展現消防與醫療系統的高度協同與專業應變能力。這名年約70多歲的男子日前在金城鎮突感胸痛並大量冒冷汗，經家屬緊急報案後，金城消防分隊迅速派遣人車前往救援，最終成功讓患者恢復心跳、康復出院，家屬昨天到金城消防分隊致謝。

金門縣消防局救災救護指揮中心表示，當日接獲民眾報案，指稱金城鎮有一名男子突然胸口疼痛且大量出冷汗，疑似心臟不適，需緊急送醫處理。金城消防分隊獲報後迅速出勤，由救護人員蔡鴻霖、陳威杰及志工李銘欽趕抵現場時，患者雖仍有意識，但自述胸部劇烈疼痛且出現冷汗症狀。救護人員立即在車上進行12導程心電圖檢查，並使用ZOLL-X設備即時將心電圖數據上傳至醫療群組，由醫師遠端判讀，初步診斷為急性ST段上升型心肌梗塞，病情相當危急。

救護車行駛至距離金門醫院僅約一分鐘車程時，患者突感噁心並嘔吐，隨後失去意識、頸動脈無搏動，救護人員隨即展開心肺復甦術（CPR），一路持續搶救至送抵急診室，醫護團隊接手後進行兩次去顫電擊，終於讓患者恢復自主心跳與呼吸，成功挽回一命。

患者康復出院後，昨天由其家屬親自前往金城消防分隊致謝，並表示希望學習心肺復甦術（CPR），盼望未來能在緊急時刻幫助他人，回饋社會，讓參與救援的消防人員深受感動。