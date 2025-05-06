影／八里居酒屋2少年擦撞爆衝突 親友助陣釀全武行4人遭逮
新北市48歲林男昨晚帶妻子及兒子至八里區1間居酒屋用餐，餐畢離開時林男兒子在走道與柯姓少年及23歲陳男碰撞，雙方口角後林男父子與柯、陳4人爆發推擠拉扯，警方到場雙方不願提告，詢後4人被依妨害秩序、少年事件處理法、社維法送辦。
據了解，蘆洲分局昨晚11時許接獲報案，在八里區中山路二段1間居酒屋發生爭吵糾紛，八里派出所快打警力立即趕抵控制現場，警員經查問後得知，48歲林男與49歲妻子江女帶未成年的兒子前往居酒屋用完餐欲離開現場時，林男兒子在走道與另1桌也要離開餐廳的柯姓少年及23歲陳男發生碰撞，雙方先口角後互嗆三字經，隨後林男及兒子與柯少、陳男4人在店外爆發推擠拉扯衝突。
警方查看發生鬥毆的4人手腳皆有擦挫傷，但均不願就醫也不提出告訴，警方詢後依妨害秩序、少年事件處理法、社維法第87條函送士林地檢署偵辦。
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