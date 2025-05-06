影／桃園偷竊慣犯大膽3天2度犯案 躲監視器騎Youbike逃逸

桃園市中壢區近日出現3天2度砸車行竊慣犯，1名男子5月2日才砸車行竊，4日又再度出現再內壢火車站周邊，警方經調閱監視器畫面比對，發現2起特徵相符，且嫌犯手法熟練，也會躲避監視器，研判是慣犯。警方目前已掌握嫌犯，通知到案中，後續將依竊盜罪送辦。

桃園市中壢區文化二路上汽車，停放路旁汽車2日遭砸車破窗，偷走車內的包包，4日又有民眾於大賣場逛街，出來後發現車子也被砸，車內名牌包已不翼而飛，損失超過萬元。

警方調閱監視器，發現嫌犯想當狡詐，不僅不怕敢挑熱鬧的中壢商圈附近車輛下手，且手法老練會躲避監視器死角，全程配戴戴口罩、帽子及手套，之後再騎乘Youbike離開。