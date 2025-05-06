快訊

NBA／葛登轟逆轉三分球制裁雷霆 約柯奇飆42分力壓SGA

王鈞6點聲明回擊！控詹姆士「涉嫌違法、私接業配」 怒轟：說謊的廚師

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

影／桃園偷竊慣犯大膽3天2度犯案 躲監視器騎Youbike逃逸

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區近日出現3天2度砸車行竊慣犯，1名男子5月2日才砸車行竊，4日又再度出現再內壢火車站周邊，警方經調閱監視器畫面比對，發現2起特徵相符，且嫌犯手法熟練，也會躲避監視器，研判是慣犯。警方目前已掌握嫌犯，通知到案中，後續將依竊盜罪送辦。

桃園市中壢區文化二路上汽車，停放路旁汽車2日遭砸車破窗，偷走車內的包包，4日又有民眾於大賣場逛街，出來後發現車子也被砸，車內名牌包已不翼而飛，損失超過萬元。

警方調閱監視器，發現嫌犯想當狡詐，不僅不怕敢挑熱鬧的中壢商圈附近車輛下手，且手法老練會躲避監視器死角，全程配戴戴口罩、帽子及手套，之後再騎乘Youbike離開。

中壢警分局文化派出所表示，接獲民眾所報竊盜案，立即依規定受理，並擴大調閱監視器完成採證，現已掌握犯嫌特徵，通知到案依竊盜罪嫌移送偵辦。

桃園市中壢區近日出現3天2度砸車行竊慣犯。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區近日出現3天2度砸車行竊慣犯。記者翁唯真／翻攝

中壢 監視器 竊盜

延伸閱讀

3天2度犯案！砸車偷名牌包 專挑中壢鬧區下手

與男友吵架 桃園母餵未滿6個月女兒毒品…檢警送辦求刑12年

酒後騎車遭攔拒捕害警傷 慣犯酒測值「遠超法定標準」恐罰36萬

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱「自稱」童年受家暴才犯案

相關新聞

影／北屯KTV酒客衝突 警噴辣椒水反被告公然侮辱

台中市第五警分局趙姓警員4日凌晨在北屯區崇德路一間KTV守望時，有酒客在KTV外咆哮衝突，警員通報警網到場，為避免衝突擴...

花蓮秀林鄉部落農地驚見遺骨 警方公布死者特徵協尋

花蓮秀林鄉秀林村民有部落驚現人骨，有人在北回鐵路下方農地工作時，赫然發現遺骨，趕緊報警。經過警方挖掘後，出現頭骨及部分衣...

影／馬祖福澳住宅火警濃煙竄天 爆炸聲嚇壞民眾

連江縣南竿鄉福澳住宅區今天上午10時許發生一起住宅火警，現場冒出大量濃煙並傳出爆炸聲響，由於該處周遭周邊為密集民宅區商店...

竹東大橋死亡車禍！機車騎士慘遭槽車輾斃 當場死亡

新竹縣竹東鎮竹東大橋橫山往竹東方向，今天早上9點23分發生一起死亡車禍，一輛槽車與機車在同一車道，兩台車在車道上碰撞，造...

影／日籍男來台慌張衝進派出所 25年血脈重逢感人真相曝光

日籍男守田（77歲）26年前與台籍妻生下1子，不料1年後就離婚，妻子攜子返台25年來皆未聯繫。守田日前至三重分局求助尋子...

嘉義21歲女大生在校內步行過馬路 遭校車撞倒送醫急救

嘉義縣大林鎮南華大學校園內今早9點多發生車禍，21歲林姓女大學生步行經校內公車站旁多岔路口，遭正在倒車的公車撞上，林姓女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。