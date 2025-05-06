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影／日籍男來台慌張衝進派出所 25年血脈重逢感人真相曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

日籍男守田（77歲）26年前與台籍妻生下1子，不料1年後就離婚，妻子攜子返台25年來皆未聯繫。守田日前至三重分局求助尋子，警方透過警政系統比對找到其子陳男並通知他至所認親，父子時隔25年相聚場面十分感人，倆人也不斷向警方致謝。

據了解，上月（4月）12日晚間7時許日籍男子守田慌張跑進三重分局三重派出所向值班警員陳思帆求助，因守田不會講中文，警員用手機翻譯軟體搭配比手畫腳溝通，原本以為日男來台觀光不慎與兒子走失，此時警員郭政昌、朱瑋民見狀上前了解，因朱員剛好會一些日文會話，而郭員姊姊也會日文，便透過電話協助隔空翻譯，才得知日男守田竟是跨海尋子。

守田向警方表示，26年前與台籍妻子生下1子，但在兒子1歲時夫妻離異，前妻帶著兒子來台25年來從未聯繫，因思念兒子才會跨海來台尋人，但僅知兒子住在新北市三重，於是至三重派出所求助。經警員詢問其子生日及相關資訊，並逐一查詢警政系統交叉比對，查詢到符合特徵的26歲陳姓男子，經守田確認無誤後，警員立即通知陳男至派出所認親。

因父子倆已25年未曾謀面，守田見到兒子長大成人心中十分激動，離開時不斷向警方鞠躬致謝，感謝警員熱心協助讓他與兒子團圓。後續父子倆也持續聯絡共續前緣。

三重分局長黃國政表示，此次警員能用同理心幫助父子共續親情，除了是美事一樁，也讓更多人看見三重警方的優質服務與效率。

郭員姊姊用電話協助父子倆溝通。記者黃子騰／翻攝
郭員姊姊用電話協助父子倆溝通。記者黃子騰／翻攝
日籍男守田向警方鞠躬致謝。記者黃子騰／翻攝
日籍男守田向警方鞠躬致謝。記者黃子騰／翻攝
父子倆透過郭員姊姊電話隔空協助翻譯。記者黃子騰／翻攝
父子倆透過郭員姊姊電話隔空協助翻譯。記者黃子騰／翻攝
在警方協助下守田(紅圈處)終於與兒子重逢。記者黃子騰／翻攝
在警方協助下守田(紅圈處)終於與兒子重逢。記者黃子騰／翻攝

三重

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