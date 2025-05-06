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影／台中輕熟女上大夜喝酒 開車西屯連撞7機車一人傷
台中市張姓女子今天清晨上完大夜班後，開車返家途中，行經西屯區中平路時，擦撞路旁7輛機車，張女雙腳擦挫傷，警方到場時，發現張女酒精濃度超標，全案警詢後依公共危險罪送辦。
第六警分局何安所在今天清晨5時許獲報，西屯區中平路有一起轎車擦撞路邊機車事故，警方到場調查，張女（43歲）開車擦撞路旁7輛機車，張女雙腳受傷，經酒測，張女酒精濃度已超過每公升0.25毫克，疑因不勝酒力釀禍，全案今依公共危險罪送辦。
第六警分局呼籲，飲酒後切勿駕駛機動車輛，請用路人互相勸導、謹守交通規則，以維護自身與他人生命財產安全，未來將持續強化路檢勤務，針對酒後駕車行為，予以嚴格取締，絕不寬貸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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