3天2度犯案！砸車偷名牌包 專挑中壢鬧區下手
桃園市中壢區出現一名砸車行竊的慣犯，且專挑中壢鬧區的監視器死角下手。據悉，該名男子於本(5)月2日才砸車行竊，4日又在連鎖家居店外犯案，受害情侶檔購物完出來發現車窗被砸破、名牌包被偷走，損失上萬元，相當無奈。對此，中壢警分局表示，警方已掌握該犯嫌特徵，將通知到案並依竊盜罪嫌移送偵辦。
據悉，該名慣犯通常是搭台鐵列車到中壢，再騎YouBike犯案，全身用口罩、帽子、手套包緊緊，且選擇中壢鬧區的監視器死角下手，砸破車窗再行竊，手法老練、作風大膽。
文化派出所表示，警方接獲民眾所報竊盜案，立即依規定受理，並擴大調閱監視器完成採證，現已掌握犯嫌特徵，通知到案後將依竊盜罪嫌移送偵辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：3天2度犯案！砸車偷名牌包 專挑中壢鬧區下手
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