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影／大雪山林道坍塌交通受阻38人無法下山 警民連夜移樹解圍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中和平山區前晚大雨造成大雪山林道大樹坍塌，交通中斷，38人無法下山，包括台灣好行公車，和平警分局員警與現場民眾合力，連夜移樹恢復交通，受困民眾都順利下山。

台中市和平警分局大棟派出所前晚6時16分接獲報案，在和平區中專一線16.7公里處因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行；所長謝濬紘與警員張健能獲報後立即趕往現場，實施交通管制 並擺設三角錐警示，避免交通危害。

經了解，倒塌的樹木橫臥二個車道，雙向交通完全中斷，當時適逢假日，現場共有38人受困無法下山，包括台灣好行公車1輛、一般車輛15輛及機車2輛。

警方到場後迅速聯繫林業保育署，請求派員攜帶鏈鋸等工具緊急清理作業，經過警民合作，合力將大樹以鏈鋸分段切割並移置路旁，完成後大家齊聲歡呼，當晚7時20分先行恢復單向通行，受困民眾得以先行順利下山離開大雪山森林遊樂區。

和平警分局長施永昭呼籲，山區道路受天候影響風險較高，駕駛人行駛時應減速慢行，隨時留意路面狀況，切勿任意超車、超速。若發現有倒木、落石或其他障礙物，應立即通報相關主管機關，或撥打110請警方到場協助，共同守護行車安全。

台中市和平區大雪山林道16.7公里處昨天因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行，警民連夜移樹。圖／警方提供
台中市和平區大雪山林道16.7公里處昨天因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行，警民連夜移樹。圖／警方提供
台中市和平區大雪山林道16.7公里處昨天因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行，警民連夜移樹。圖／警方提供
台中市和平區大雪山林道16.7公里處昨天因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行，警民連夜移樹。圖／警方提供
台中市和平區大雪山林道16.7公里處昨天因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行，警民連夜移樹。圖／警方提供
台中市和平區大雪山林道16.7公里處昨天因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行，警民連夜移樹。圖／警方提供

公車 台灣好行 大雪山

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