影／大雪山林道坍塌交通受阻38人無法下山 警民連夜移樹解圍

台中和平山區前晚大雨造成大雪山林道大樹坍塌，交通中斷，38人無法下山，包括台灣好行公車，和平警分局員警與現場民眾合力，連夜移樹恢復交通，受困民眾都順利下山。

台中市和平警分局大棟派出所前晚6時16分接獲報案，在和平區中專一線16.7公里處因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行；所長謝濬紘與警員張健能獲報後立即趕往現場，實施交通管制 並擺設三角錐警示，避免交通危害。

經了解，倒塌的樹木橫臥二個車道，雙向交通完全中斷，當時適逢假日，現場共有38人受困無法下山，包括台灣好行公車1輛、一般車輛15輛及機車2輛。

警方到場後迅速聯繫林業保育署，請求派員攜帶鏈鋸等工具緊急清理作業，經過警民合作，合力將大樹以鏈鋸分段切割並移置路旁，完成後大家齊聲歡呼，當晚7時20分先行恢復單向通行，受困民眾得以先行順利下山離開大雪山森林遊樂區。