2霸王租客烤肉缺錢加菜 討錢遭拒縱火燒鄰釀死遭起訴

居住新北淡水的曾姓、林姓男子，去年底找鄰居蔡男烤肉後，開口索錢不成，潑汽油引火導致3人受傷，送醫後蔡男傷重不治，曾、林治療後今年初康復出院，旋即因涉殺人罪嫌遭聲押禁見，士檢今偵結起訴。

起訴指出，42歲曾男、37歲林男與63歲蔡男居住新北市淡水區北新路附近一處民宅4樓；該樓層有7間套房，曾男缺錢花用，已1年未付房租「白住」該處，林男在曾男引介之下，同樣「白住」同層無人租住的套房（侵入住宅部分未據告訴）。

林男2024年12月15日上午7時許趁住處附近一處燒臘店醃製過的五花肉無人看管，竊取價值1000元的五花肉得逞，返家招呼不知情的黃姓前妻及曾男，3人在屋內架設木炭、火種、烤肉架等物，烤五花肉分食。

過程中，林男、曾男因僅有五花肉吃，又缺錢加菜，曾男提出鄰居蔡男長年居住該戶，因有錢財可討，2人遂於當天上午9時許帶著買來的汽油上門找蔡男，見其有回應但閉門不出，恫稱「我認識黑道大哥，在這邊也是小有名氣」，蔡男心生畏懼之下，無奈開門並交付400元現金，2人後續還逼平常不吃葷食的蔡男吃五花肉。

當天中午，林、曾2人以恐嚇得手的400元到附近超商買菸來抽，蔡男趁隙返家躲避，然林、曾2人食髓知味，下午2時許再度上門討錢，蔡男開門但拒絕付錢，2人即朝蔡男潑灑汽油，致蔡男全身衣物、身體浸濕汽油後，林男拿出打火機點火引燃汽油，火勢旋即延燒蔡男全身，也波及林、曾2人。

火勢造成蔡男身體表面積99%三度燒傷，合併吸入性灼傷，經送淡水馬偕醫院急救後，仍因燒灼休克、氣管灼傷引發心肺衰竭等，傷重不治。林、曾2人則迅速逃離現場，撲滅自身火勢，被分別送往台北榮總、淡水馬偕醫院救治，今年初出院時旋即遭逮，檢方複訊後聲押禁見獲准。