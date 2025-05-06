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義大利夫妻至鄭成功祖廟旅遊 護照掉落警遍尋飯店找人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一對義大利籍夫妻昨天到台南市忠義路鄭成功祖廟參觀，義籍男子安格拉利不慎掉落護照，熱心民眾撿起，送到轄區第二警分局民權派出所；副所長江昀龍、警員陳俊安接獲報案後，逐一致電轄內飯店，歷時20分鐘確認義籍夫妻落腳地點。

經飯店協助聯繫到人，義籍夫妻依指示前往派出所，安格拉利表示，他回到飯店時，一摸口袋才發現護照遺失，急忙向飯店櫃台尋求協助；所幸沒多久就接獲通知，護照已送到派出所，讓他十分慶幸說「遇見善心人士，還有積極熱心的警察，才能迅速找回」。

江昀龍因通曉英語，直接用英語義籍夫妻對話交流，並表示有任何需求都可以跟警察尋求協助；讓義籍夫妻稱讚，對台灣警察主動積極、高效率的服務熱忱感到印象深刻，謝謝警察的熱心幫忙，兩人也與協助找回護照的員警留下合影，

分局提醒，民眾外出遊玩時務必注意自身財物，若不慎遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢遺失物是否已被熱心民眾送交警察單位。若非警方屬職責範圍內，也會主動協助轉介，確保問題獲得妥善處理。

義籍夫妻稱讚，對台灣警察主動積極、高效率的服務熱忱感到印象深刻，謝謝警察的熱心幫忙，兩人也與協助找回護照的員警留下合影，記者袁志豪／翻攝
義籍夫妻稱讚，對台灣警察主動積極、高效率的服務熱忱感到印象深刻，謝謝警察的熱心幫忙，兩人也與協助找回護照的員警留下合影，記者袁志豪／翻攝
一對義大利籍夫妻昨天到台南市忠義路鄭成功祖廟參觀，義籍男子安格拉利不慎掉落護照。本報資料照片
一對義大利籍夫妻昨天到台南市忠義路鄭成功祖廟參觀，義籍男子安格拉利不慎掉落護照。本報資料照片

警察 飯店

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