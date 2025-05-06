背包客睡到半夜遭掀布幔 驚嚇：見鬼了 醉男「我想上床」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣礁溪鄉一間背包客棧驚傳有男子睡到一半，遭另名男子掀開布幔，爬到床邊，「只差腳沒有跨上去」，當事人嚇到大聲斥喝並報警，同房的其他房客也直呼「恐怖」，警方今天通知騷擾男子到案說明，他解釋「只是想上床睡覺」，並沒有要對他幹嘛。

27歲魏姓男子是一位表演街頭藝人，他在網路貼文及直播時言語充滿驚恐，4日半夜12時5分左右，深夜關燈大家入睡了，竟有一名同房的男子要爬上他的床舖，他驚醒後並大聲喝斥，對方除了極力否認外，還裝瘋賣傻，聲稱自己喝了酒想睡覺。

對方是42歲的古姓男子，魏男質疑他「上半身都進到布簾裡面，如果這不是蓄意，那怎樣才是蓄意」，同房的其他2個外國房客也覺得不舒服，不能姑息，於是決定報警處理，在等待警方到達前，古姓男子乾脆就趴在一樓桌上。

魏男說，雖然古男沒有實際侵犯到他，但一定要等到實質傷害才能處理嗎？無論男女都有可能是性騷擾的受害者，一定要保護好自己，他能做的就是以自身經驗提醒大家注意安全，至今他仍驚魂未定，覺得噁心、惶恐不安。

背包客棧業者接到通知後，馬上請古男至1樓，與其他房客隔離房間，警方獲報後到場了解，古男堅稱「是我的床，想要上床睡覺」，全案依性騷擾防治法相關規定移請縣府社會處審議。礁溪分局呼籲民眾遇到性騷擾事件勇於制止、勇敢說不，並請撥打110、113，請求警方協助。

一名背包客睡到半夜遭掀布幔，驚嚇被騷擾，對方聲稱自己喝了酒，想上床睡覺。圖／當事人提供照
一名背包客睡到半夜遭掀布幔，驚嚇被騷擾，對方聲稱自己喝了酒，想上床睡覺。圖／當事人提供照
一名背包客睡到半夜遭掀布幔，爬到床邊，「只差腳沒有跨上去」；對方被發現後趴在桌上，聲稱自己喝了酒，想上床睡覺。圖／當事人提供照
一名背包客睡到半夜遭掀布幔，爬到床邊，「只差腳沒有跨上去」；對方被發現後趴在桌上，聲稱自己喝了酒，想上床睡覺。圖／當事人提供照

同房 性騷擾 房客

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