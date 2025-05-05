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修路樹交管出包！北宜公路「雙向放行」 2重機迎面對撞1人骨折
中華電信外包商今天下午2時許在坪林區北宜公路32.7公里處進行修剪路樹作業，工作人員進行單線封閉交通管制時，2名交管人員疑溝通不良將雙向放行，導致騎乘大型重機的21歲柴男與25歲羅男對撞，所幸均無生命危險，責任歸屬仍待釐清。
據了解，新店警方今天下午2時許接獲報案，坪林區北宜公路32.7公里發生交通事故。警方到場發現中華電信外包商正在現場進行路樹修剪作業，55歲冷男及29歲陳男2名施工人員進行交通管制，將北宜公路32.6公里至32.8公里處往坪林方向車道封閉並進行交管。
但冷男及陳男疑因溝通不良，將往新店方向車道雙向通行，導致騎乘kawasaki ninja400大型重機的21歲柴男，與騎乘Honda cb650R25歲羅男發生對撞。救護人員獲報到場發現柴男右手骨折，立即將他送往萬芳醫院急救，而羅男則多處擦傷不需送醫。警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，確切車禍原因及肇責歸屬仍待進一步釐清。
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