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3年長登山客返程「連車摔落茶頂山邊坡」 7旬駕駛重傷急救中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓夫婦與鍾姓男友人相約登山健走，今下午回程返家途中行經高雄美濃區茶頂山周邊道路時，疑似不熟路況導致車輛翻覆至3公尺深的山坡，鍾男傷勢嚴重送醫急救，坐在後座的吳姓夫妻意識清楚無大礙。

警方表示，76歲吳姓男子和72歲林姓妻子、友人72歲鍾姓男子3人，今日相約至美濃區茶頂山登山、健走，回程由鍾男開車，一行3人沿美濃區茶頂山福德祠旁道路返程。

因天色昏暗加上鍾男不熟悉路況，導致車輛下坡時不慎側翻，整輛車翻入3公尺深山坡，警消人員獲報隨即趕往事故現場搶救。

救護人員到場後，發現車內3人皆有多處擦挫傷，其中坐在後座的吳姓夫妻意識清醒、無生命危險，鍾男因傷勢較重，送往醫院緊急救治中，酒測值及詳細的肇事原因仍有待進一步檢測釐清。

鍾男及吳姓夫妻登山結束後返程連人帶車摔落邊坡，3人均送醫。記者張議晨／翻攝
鍾男及吳姓夫妻登山結束後返程連人帶車摔落邊坡，3人均送醫。記者張議晨／翻攝
鍾男及吳姓夫妻登山結束後返程連人帶車摔落邊坡，3人均送醫。記者張議晨／翻攝
鍾男及吳姓夫妻登山結束後返程連人帶車摔落邊坡，3人均送醫。記者張議晨／翻攝
鍾男及吳姓夫妻登山結束後返程連人帶車摔落邊坡，3人均送醫。記者張議晨／翻攝
鍾男及吳姓夫妻登山結束後返程連人帶車摔落邊坡，3人均送醫。記者張議晨／翻攝

健走 妻子 美濃

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