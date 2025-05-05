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台南警匪追逐撞爛警車？真相是員警出勤與計程車車禍釀6傷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

今天晚間7時許，台南市警第四分局員警接獲通報，開警車趕往報案現場處理時，在安平區永華路二段855號不慎與一輛多元計程車發生車禍，現場3名員警以及對方駕駛、車上二名乘客均受到擦挫傷；消防獲報，已經趕往將6人送醫，所幸均無生命危險。

台南市消防局指出，現場為警車與車輛擦撞，造成6名傷者5男、1女（3名民眾與3名員警），皆意識清醒、肢體擦挫傷；1名20多歲男性與1名20多歲女性皆肢體擦傷，意識清醒，39歲男性膝蓋疼痛，均送郭綜合醫院。

另外，27歲員警額頭腫起、肢體擦傷、意識清醒、35歲員警膝蓋挫傷、意識清醒，32歲男性無明顯外傷、頭暈、意識清醒，均送郭綜合醫院；消防局出動4部救護車救援，已通報市警局、消防局、消防署。

台南市警第四分局說明，7時40分許接獲報案，有民眾在家持刀揮舞，立即派遣員警馳赴現場處理；員警駕駛巡邏車行經永華、育平路口，與民眾駕駛汽車發生交通事故，民眾車上3人及員警3員均為輕微擦挫傷，已送往醫院包紮後，並無大礙，相關肇事原因後續調查中。

目擊網友拍下照片上傳臉書社團「台南大小事」，指出「警車被撞爛了，永華路口與育平路交叉口」，網友紛紛以為警察是在追捕逃犯，或是在抓詐欺車手，也有網友留言「希望執法人員平安無事」，有網友則指出「什麼警匪追逐，警車沒注意追撞多元計程車」。

今天晚間7時許，台南市警第四分局員警接獲通報，開警車趕往交通事故現場處理時，在安平區永華路二段855號不慎與一輛多元計程車發生車禍。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」
今天晚間7時許，台南市警第四分局員警接獲通報，開警車趕往交通事故現場處理時，在安平區永華路二段855號不慎與一輛多元計程車發生車禍。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」
今天晚間7時許，台南市警第四分局員警接獲通報，開警車趕往交通事故現場處理時，在安平區永華路二段855號不慎與一輛多元計程車發生車禍。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」
今天晚間7時許，台南市警第四分局員警接獲通報，開警車趕往交通事故現場處理時，在安平區永華路二段855號不慎與一輛多元計程車發生車禍。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」

台南 意識 警察 警車

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