以結婚為前提網戀…布局一年多 「寶貝」請他借款24萬

黃姓男子與自稱「慧慧」的網友網戀一年多，對方從未跟他提到錢的事情，直到今天稱公司資金周轉困難，請黃借款24萬元，黃答應以結婚為前提交往的「寶貝」，前往匯款；行員研判有異通報警方，在警員分析各種假愛情、真詐騙手法後，黃才發現成為目標。

33歲黃姓男子從事物流業，他一年多前透過臉書認識一名自稱「慧慧」的女子，從每天互相按讚、留言，到用臉書傳訊息，再來是交換Line，天天互動；「慧慧」在臉書放上美美生活、旅遊照片，還用Line跟黃語音通話，黃以為認識一名十分美麗的女性朋友。

黃見對方熱情互動，對他十分關心、噓寒問暖，對「慧慧」逐漸產生情愫，相信她是真實存在；近日兩人更提到以「交往結婚為前提」，在Line上互稱

「寶貝」，情感日益升溫。不過，今天「慧慧」突然以公司資金周轉困難為由，向黃借款24萬元。

黃覺得談到錢不大對勁，回覆「我真的希望在交往期間，盡量不要談到錢的事情，等到有結果了，我的人、我的一切都可以奉獻出來給妳處理」，「慧慧」則稱「人家詐騙總有東西推銷的吧，我這一年和你提過什麼喔，我是真的有遇到困難」。

因「慧慧」過去一年確實從未跟黃姓男子提到錢的事情，今天一再稱「真的有困難，才和你講錢的事，不然你以為我會想你借」，黃心想有道理，覺得兩人以「交往結婚為前提」，應該相信對方，態度軟化；「慧慧」便傳送銀行帳號，稱「麻煩寶貝了」。

「慧慧」還叮嚀黃，「櫃檯問，你就直接講朋友借錢就好了」；黃今天上午1時許，前往台南市北區國泰世華銀行準備匯款，所幸行員認為有意，通報警方。轄區第五警分局立人派出所警員黃鼎鈞、潘延勇獲報後迅速到場，詢問黃為何要匯款。

黃心中仍抱持「慧慧是真的」的念頭，表示要借錢給朋友，經警方說明詐騙集團各種常見手法，提到假交友、真詐騙，黃才感覺似乎與他遇到的狀況一模一樣；警方分析，對方提供的二個帳號都是個人帳號，明顯分屬不同人頭，錢一匯過去就拿不回來了，黃終於打消念頭。

分局長洪宏榮呼籲，虛擬世界充滿不確定性與風險，若對方在短時間內即談及愛情或金錢，甚至以緊急狀況為由要求匯款，務必提高警覺，冷靜思考，並可隨時撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢。

黃姓男子與自稱「慧慧」的網友網戀一年多，對方從未跟他提到錢的事情，直到今天稱公司資金周轉困難，請黃借款24萬元。記者袁志豪／翻攝