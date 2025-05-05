桃園學子穿越馬路遭撞四肢擦挫傷 警將釐清肇責
桃園市警局楊梅分局今天說，新屋區一名謝姓國中生上學途中穿越馬路，遭唐男駕駛的自小客車撞擊，謝姓學生倒地四肢擦挫傷送醫治療，唐男酒測值0，警方進一步調查以釐清肇責。
楊梅分局表示，警方在上午7時25分接獲報案，在新屋區中興路78號發生交通事故，員警立即前往處理，初步調查為唐姓男子（34歲）駕駛自小客車直行於中興路，在行經事故地點時不慎撞擊穿越道路的謝姓學生（13歲）。
楊梅分局指出，謝姓學生因四肢擦挫傷，經消防人員包紮止血後送往桃園醫院新屋分院就醫，員警檢測唐姓駕駛酒測值為0。警方呼籲民眾，穿越道路應走行人穿越道，切勿任意穿越，駕駛則應注意前方狀況，避免意外發生。
根據附近居民表示，學生疑似直接穿越馬路未依規定走行人穿越道。對此，警方表示，事故發生的詳細原因將由員警調查釐清。
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