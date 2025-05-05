孔子75代補教名師涉詐衛服部補助款 遭調查局搜索約談

孔子第75代傳人孔祥科，涉嫌以台灣儒學總會名義，透過葉姓友人充當人頭，長期向衛福部、中油詐領公益補助款，金額約數百萬元；調查局新北市調查處今天搜索約談孔祥科等多人到案，孔祥科稍早已移送台北地檢署複訊。

據了解，孔祥科是經濟學者，2020年擔任數字雲端公司顧問，該公司增資1億餘元，但因有陸企資金，被經濟部投審會卡關，孔祥科向時任立委廖國棟關說，廖國棟指示辦公室主任丁復華「處理」，向孔祥科索賄70萬元。

台北地檢署去年8月依貪汙收賄罪起訴廖國棟、丁復華，並依行賄罪起訴孔祥科，考量孔祥科坦承犯行，請法院從輕量刑。

孔祥科曾任台灣職工教育和職業培訓協會理事長，他擁有台大經濟研究所碩士、台大經濟研究所博士、台灣科技大學管理研究所博士學位，曾在台北市南陽街補習班任教10多年，許多高階公務員或大學教師，都曾是他學生。