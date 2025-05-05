林口焊工墜落5米身亡…雇主疑未設平台 勞檢處要求停工調查

新北市林口區大水湳路今下午發生工安意外，一名王姓工人於鐵皮工廠從事水管焊接作業時，不慎自約5公尺高處墜落，重摔地面後失去生命徵象，搶救後仍傷重不治。新北市勞檢處指出，雇主涉嫌未提供安全設備，將依職安法調查處理，並函請檢方偵辦。

事發於下午4時許，50歲王姓男子在工廠內執行水管修繕工作，疑在攀爬梯具作業時失足墜地。據了解，該梯高約5米，現場無安全護欄或平台，王男摔落時已無呼吸心跳。救護人員迅速將其送往林口長庚醫院，仍宣告不治。

新北市勞檢處表示，下午接獲通報後即派員前往，勞檢處指出，初步勘查顯示，雇主未依規定設置適當工作平台，已要求現場全面停工，待改善計畫經審核通過後，方可復工。

該工廠過去未列為高風險對象，勞檢處長林澤州坦言，雖然屬金屬加工產業，但因未涉及危險性化學品作業，不在優先抽查名單中。