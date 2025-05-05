花蓮水圳可疑漂流物！人形包裹嚴實還飄惡臭 警消打開是遺棄犬屍

花蓮縣吉安鄉太昌村一處水圳日前飄出濃濃惡臭，居民查看發現竟是用棉被包裹疑似人形物體，還用鐵絲及膠布纏繞，嚇得趕緊報案。鑑識人員前往查看，見包裹持續滲出血水小心剪除後，確認是拉布拉多犬屍，已通知清潔隊清運處理。

吉安警分局表示，太昌派出所日前接獲郭姓婦人報案，指稱太昌村水圳內發現可疑漂流物，外觀用棉被、鐵絲及膠布包裹，外形看起來很像人形，感到非常可疑。

警方獲報立即派遣巡邏員警趕赴現場，初步發現該物包裹嚴實，很難判斷內部情況，便依標準程序通報勤務指揮中心，請求偵查隊及鑑識人員到場協助處理，且為確保現場安全與證據保存，隨即拉起封鎖線管制，並通知消防人員打撈。

包裹物經打撈上岸後，現場瀰漫濃烈屍臭味，且有血水自棉被中滲出，警方懷疑涉及刑案，不過經鑑識人員小心剪除包裹物外層的鐵絲與膠布後，確認裡面是拉布拉多犬的屍體。

警方表示，經進一步查證，現場未發現其他可疑跡象，確認未涉及刑事案件，後續已通報吉安鄉公所清潔隊到場協助，並完成犬屍清運及環境清潔工作。

吉安警分局長陳盈元呼籲，飼主勿隨意棄置動物屍體恐觸犯廢棄物清理法，可處6000元以下罰鍰，呼籲民眾遵守規定，警方持續加強社區巡邏與社區警政，確保居民安全。