快訊

獨／藍版因應關稅特別條例出爐 普發現金1萬元入法

搖更大！東部海域18:53規模5.9地震 3縣市國家級警報

搖不停！18:53再發生有感地震 台鐵崇德=鳳林慢速行駛

藍議員控北海岸噪音車擾民頻傳 新北警：專案研商防制

中央社／ 新北5日電

國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢表示，北海岸及淡海新市鎮常有深夜噪音車炸街擾民問題，要求市府正視此亂象。新北市警察局長廖訓誠表示，將與環保局召開專案會議研商防制。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，北海岸及淡海新市鎮常有深夜噪音車炸街擾民問題，這是對公權力的公然挑釁，更潛藏公共安全風險，必須提高警覺、主動出擊。

廖訓誠表示，警方和環保局都會執行靖音專案取締，而取締時的高風險車輛，每次攔查都會輸入資料庫作日後辨識使用，以加強攔查及防制。

陳偉杰指出，警方和環保局專案取締效果是一時的，開始時會安靜幾天，但沒攔查時，噪音車就會死灰復燃，應針對路段、時段建立預警與重點巡邏制度。他並呼籲應強化追溯與加重處分，包括採行「拖吊、吊扣牌照、責任移轉登記」等罰則升級機制。

廖訓誠表示，依法規會向中央反映，也會和環保局召開專案會議，並於2週內提出書面資料，積極為市民解決噪音問題。

新北市議員陳偉杰。本報資料照片
新北市議員陳偉杰。本報資料照片

噪音 新北 環保局 警察 陳偉杰

延伸閱讀

十位母親十份愛！新北八里表揚模範母親 最高齡得主84歲

首批萊豬叩關 藍議員籲地方衛生局強化檢測配套

新北淡水新興國小田徑交流賽開跑 學生不畏風雨拚勁十足

新北市長侯友宜憂新版財劃法財源被扣減 藍議員批：阻撓地方發展

相關新聞

受困路中找吊車協助 新竹卡車慘翻落「解體」…在地人曝原因

一輛大型拖車載送鋼筋，今天中午黏姓拖車駕駛因不熟悉路況，行駛於通學路時，卡車上不去，橫在路中央，駕駛緊急請吊車協助拉直，...

假借公益名義詐財！領衛福部、中油補助款逾百萬 檢調約談4協會10被告

中華仁德推廣協會時任葉姓理事長等人涉以「公益活動」名義，持假收據向衛福部、台灣中油詐領活動補助款，不法金額逾百萬元。台北...

林口焊工墜落5米身亡…雇主疑未設平台 勞檢處要求停工調查

新北市林口區大水湳路今下午發生工安意外，一名王姓工人於鐵皮工廠從事水管焊接作業時，不慎自約5公尺高處墜落，重摔地面後失去...

生前僅因腹痛就醫…保一勤指主任寢室猝死 檢警相驗冰存遺體死因待釐清

警政署保安警察第一總隊2線4星勤務指揮中心主任許泰山昨早被發現陳屍主管寢室內，檢警今午2時許在台北懷愛館相驗後暫冰存遺體...

影／震多次基隆新北好搖 新北土城8樓住戶：燈具搖不停

台灣東部海域今晚接連發生多起地震，住新北市土城區清水路一棟大樓8樓何姓住戶說，第一次感覺沒有那麼大，只有搖一會兒，後來一...

花蓮水圳可疑漂流物！人形包裹嚴實還飄惡臭 警消打開是遺棄犬屍

花蓮縣吉安鄉太昌村一處水圳日前飄出濃濃惡臭，居民查看發現竟是用棉被包裹疑似人形物體，還用鐵絲及膠布纏繞，嚇得趕緊報案。鑑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。