藍議員控北海岸噪音車擾民頻傳 新北警：專案研商防制
國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢表示，北海岸及淡海新市鎮常有深夜噪音車炸街擾民問題，要求市府正視此亂象。新北市警察局長廖訓誠表示，將與環保局召開專案會議研商防制。
新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，北海岸及淡海新市鎮常有深夜噪音車炸街擾民問題，這是對公權力的公然挑釁，更潛藏公共安全風險，必須提高警覺、主動出擊。
廖訓誠表示，警方和環保局都會執行靖音專案取締，而取締時的高風險車輛，每次攔查都會輸入資料庫作日後辨識使用，以加強攔查及防制。
陳偉杰指出，警方和環保局專案取締效果是一時的，開始時會安靜幾天，但沒攔查時，噪音車就會死灰復燃，應針對路段、時段建立預警與重點巡邏制度。他並呼籲應強化追溯與加重處分，包括採行「拖吊、吊扣牌照、責任移轉登記」等罰則升級機制。
廖訓誠表示，依法規會向中央反映，也會和環保局召開專案會議，並於2週內提出書面資料，積極為市民解決噪音問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言