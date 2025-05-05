快訊

新台幣狂升！賴總統說話了 提出五點說明、全文曝光

仁德交流道前傳槍響！警為逮車手「遭撞飛」 開5槍制止逮1車4人

影／獲3聖筊...白沙屯媽200年來首進南投？最可能3路線曝光

高雄78歲翁旗津釣魚徹夜未歸 今下午尋獲已淪波臣「明顯死亡」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市78歲蔡姓老翁昨天清晨4時許到旗津海域附近釣魚，直到晚間7點多還未返家，家屬報警後，警消今早動員搜救，並申請空勤直升機支援，今下午旗津廣澤街一帶海域發現浮屍，經確認後為落海的蔡姓老翁，已明顯死亡。

警方表示，昨天接獲蔡翁家屬報案後，在旗津三路岸邊發現蔡翁遺留的冰桶、釣具及手機，卻不見蔡翁身影，由於天黑無法搜救，今天中午空勤總隊出動直升機在旗津海域上空搜尋，目前搜救持續進行中。

據了解，蔡姓老翁出門釣魚前，身穿灰色長袖上衣、藍色長褲和豹紋溯溪鞋，因釣魚一天一夜未返家，女兒直到昨晚7點多向轄區鼓山警分局報案。

今天下午4時許，警方獲報廣澤街岸邊有人落水，海巡署搜救人員打撈上岸時，該男子已無呼吸心跳。經通知蔡翁家屬到現場確認，落水者為蔡翁，身上無明顯外傷、現場無外力介入，全案將報請高雄地檢署檢察官相驗。

蔡姓老翁昨天釣魚徹夜未歸，今天下午尋獲遺體。記者張議晨／翻攝
蔡姓老翁昨天釣魚徹夜未歸，今天下午尋獲遺體。記者張議晨／翻攝
蔡姓老翁昨天釣魚徹夜未歸，現場遺留冰箱、衣物，今天下午尋獲遺體。記者張議晨／翻攝
蔡姓老翁昨天釣魚徹夜未歸，現場遺留冰箱、衣物，今天下午尋獲遺體。記者張議晨／翻攝

浮屍 海巡署 直升機

延伸閱讀

獨／高雄7旬翁旗津釣魚一夜未返家疑落海 海空救援中

南台灣航點再+1 台灣虎航開賣高雄-仙台航線

高雄仁武區義大二路開放通車 增通行便利性

直飛日本東北大門 台灣虎航開賣高雄-仙台航線

相關新聞

受困路中找吊車協助 新竹卡車慘翻落「解體」…在地人曝原因

一輛大型拖車載送鋼筋，今天中午黏姓拖車駕駛因不熟悉路況，行駛於通學路時，卡車上不去，橫在路中央，駕駛緊急請吊車協助拉直，...

假借公益名義詐財！領衛福部、中油補助款逾百萬 檢調約談4協會10被告

中華仁德推廣協會時任葉姓理事長等人涉以「公益活動」名義，持假收據向衛福部、台灣中油詐領活動補助款，不法金額逾百萬元。台北...

生前僅因腹痛就醫…保一勤指主任寢室猝死 檢警相驗冰存遺體死因待釐清

警政署保安警察第一總隊2線4星勤務指揮中心主任許泰山昨早被發現陳屍主管寢室內，檢警今午2時許在台北懷愛館相驗後暫冰存遺體...

大陸伏季休漁…漁船又進東沙海域 我海巡艦艇水砲驅離

大陸籍漁船「粵深汕漁11366」前天進入我國東沙海域，海巡署台中艦、巡護9號巡弋發現，台中艦以水砲驅離。海巡署今表示，今...

高雄78歲翁旗津釣魚徹夜未歸 今下午尋獲已淪波臣「明顯死亡」

高雄市78歲蔡姓老翁昨天清晨4時許到旗津海域附近釣魚，直到晚間7點多還未返家，家屬報警後，警消今早動員搜救，並申請空勤直...

酒後騎車遭攔拒捕害警傷 慣犯酒測值「遠超法定標準」恐罰36萬

新北市55歲柯男昨天深夜酒後騎機車行經五股時，成州所警員謝獻鋒巡經發現柯男全身酒味上前欲攔停盤查，不料柯男竟加速逃逸，謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。