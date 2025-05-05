高雄78歲翁旗津釣魚徹夜未歸 今下午尋獲已淪波臣「明顯死亡」
高雄市78歲蔡姓老翁昨天清晨4時許到旗津海域附近釣魚，直到晚間7點多還未返家，家屬報警後，警消今早動員搜救，並申請空勤直升機支援，今下午旗津廣澤街一帶海域發現浮屍，經確認後為落海的蔡姓老翁，已明顯死亡。
警方表示，昨天接獲蔡翁家屬報案後，在旗津三路岸邊發現蔡翁遺留的冰桶、釣具及手機，卻不見蔡翁身影，由於天黑無法搜救，今天中午空勤總隊出動直升機在旗津海域上空搜尋，目前搜救持續進行中。
據了解，蔡姓老翁出門釣魚前，身穿灰色長袖上衣、藍色長褲和豹紋溯溪鞋，因釣魚一天一夜未返家，女兒直到昨晚7點多向轄區鼓山警分局報案。
今天下午4時許，警方獲報廣澤街岸邊有人落水，海巡署搜救人員打撈上岸時，該男子已無呼吸心跳。經通知蔡翁家屬到現場確認，落水者為蔡翁，身上無明顯外傷、現場無外力介入，全案將報請高雄地檢署檢察官相驗。
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