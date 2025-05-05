大陸伏季休漁…漁船又進東沙海域 我海巡艦艇水砲驅離

大陸籍漁船「粵深汕漁11366」前天進入我國東沙海域，海巡署台中艦、巡護9號巡弋發現，台中艦以水砲驅離。海巡署今表示，今年1月起於東沙海域驅離中國越界漁船30船、111艘次，另扣留小舟7艘，目前無任何越界中國船舶。

海巡署表示，東沙環礁是我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區；本月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍出海作業，將嚴正執法有效嚇阻陸船越界，呼籲中方約束漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態。

海巡署指出，為守護東沙海域珍貴海洋資源，堅定維護我國主權，調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等， 全天候守護東沙海域，確保東沙海洋資源永續發展。