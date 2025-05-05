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假借公益名義詐財！領衛福部、中油補助款逾百萬 檢調約談4協會10被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中華仁德推廣協會時任葉姓理事長等人涉以「公益活動」名義，持假收據向衛福部、台灣中油詐領活動補助款，不法金額逾百萬元。台北地檢署今指揮新北市調查處依詐欺、偽造文書等罪，兵分13路搜索協會及葉姓理事長等嫌疑人住居所，並約談葉等10名被告到案，今晚將陸續移送複訊。

檢調掌握，中華仁德推廣協會時任葉姓理事長、台灣社區關懷愛心服務協會蔡姓聯絡人等人，涉嫌在2022年間以「第三屆居家照顧推廣暨節能減碳宣導活動」等公益活動名義，向衛福部、台灣中油申請公益活動補助款，持假收據、以少報多等方式偽造文件申請補助，初估詐領金額逾百萬元，贓款則進入私人口袋。

檢調查出，涉案協會有中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會等協會，全案日前接獲告發，今發動搜索行動，將釐清是否還有其他協會涉案詐領補助款。

北檢今指揮新北市調查處依詐欺、偽造文書案，兵分13路搜索葉姓、蔡姓等11名嫌疑人住居所及中華仁德推廣協會等協會，約談蔡等10名被告、1名證人到案。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

公益活動 新北 補助款 詐欺

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