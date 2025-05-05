酒後騎車遭攔拒捕害警傷 慣犯酒測值「遠超法定標準」恐罰36萬

新北市55歲柯男昨天深夜酒後騎機車行經五股時，成州所警員謝獻鋒巡經發現柯男全身酒味上前欲攔停盤查，不料柯男竟加速逃逸，謝員反應迅速將柯男攔下壓制，過程中造成謝員手指撕裂傷，柯男酒測值為0.72，詢後依公共危險及妨害公務罪嫌送辦。

據了解，蘆洲分局成州所警員謝獻鋒昨天深夜11時許巡邏行經五股區成泰路、凌雲路口，發現55歲柯姓男子騎機車搖搖晃晃且全身酒味，謝員立即上前欲攔停盤查。不料柯男見警方上前竟趁隙加速逃逸，謝員見狀迅速反應將柯男攔下壓制逮捕，壓制過程中造成謝員左手大拇指撕裂傷及左手擦挫傷，柯男則是身體擦挫傷，隨即救護車將2人送醫，所幸皆無大礙。

柯男向警方供稱，他在成泰路三段的檳榔攤喝了約6、7瓶啤酒，當時正要返回住處，警方對柯男進行酒測，發現他酒測值高達0.72遠超法定標準值，立即將柯男逮捕，因柯男曾有酒駕前科，此次再犯依法恐將罰最高36萬罰款，且還要吊照2年，警方詢後將柯男依公共危險及妨害公務罪移送新北地檢署偵辦。

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