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錢沒花在刀口上？桃消2025月曆耗資百萬 遭批老套「消防當水果拍」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局去年規畫百萬預算拍攝2025官方月曆，於今年推出後卻遭批拍攝手法老套，民代批評消防局斥資100萬元卻拍出這樣品質，讓人質疑錢沒有花在刀口上。對此消防局回應，今年的月曆主題是為了招募義消，推廣業務內容，月曆推出後的招募成效也相當不錯。

桃園市議員謝美英指出，桃園市消防局去年編列預算，拍攝製作2025年消防月曆，但拍攝手法太過老套，與猛男消防月曆落差甚大，被批評「將消防員當水果月曆拍」，令民眾相當失望。

謝美英說，反觀新北市消防局的消防猛男月曆行之有年，桃園「明明也有猛消，老是掛鄰近縣市的月曆實在說不過去」，前2年桃園市消防局大有消防分隊一群年輕消防員，自掏腰包健身並揪團拍攝月曆，希望留下紀念，以小資、小成本拍攝，成果質感相當好，在網路上引爆話題，連外縣市也搶著要，成為相當好的宣導品。

結果今年桃園市消防局2025年官方月曆一出，引發民眾議論拍攝風格太老派，「好像把消防員當成水果在拍，取景、構圖跟調色都像是水果月曆」，每張照片都「修過頭」，和現在時下流行的韓式風格攝影、年輕人所謂的「質感」和清新路線相差十萬八千里。

謝美英表示，找到目標族群才能做出市場區隔，水果月曆過去就是以長輩為大宗，希望格子大、喜歡明亮、大器的水果，而消防月曆仍以年輕人為主，桃園市政府今年的水果月曆走創新路線，雖然深受年輕人喜愛，卻被長期有掛月曆習慣的長輩們嫌棄，而年輕人喜愛的消防月曆，也被埋怨太過老派，建議消防局製作月曆前清楚定位，多聽取年輕人意見，期待成品不只受到喜愛跟討論，也能把正確消防觀念帶給大家。

據悉，基層自掏腰包拍攝總花費僅約10多萬元，謝美英認為消防局斥資100萬元卻拍出這樣品質，讓人質疑錢沒有花在刀口上。桃園市消防局長龔永信則回應，今年的月曆訴求不同，目的是義消招募，而這幾年義消的招募情形都相當不錯，因此取向不同；桃園市副市長王明鉅則表示，對於今年成品覺得還不錯。

桃園市2024年非官方消防猛男月曆推出時引爆話題，風格清新備受外界好評，大有消防分隊自掏腰包拍攝。記者周嘉茹／攝影
桃園市2024年非官方消防猛男月曆推出時引爆話題，風格清新備受外界好評，大有消防分隊自掏腰包拍攝。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局2025年官方消防猛男月曆遭批評太過保守、風格較老套。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局2025年官方消防猛男月曆遭批評太過保守、風格較老套。記者周嘉茹／攝影

年輕人 月曆 桃園 消防員

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