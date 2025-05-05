台中聯結車煞車失靈釀21輛車禍 警今找業者宣導7大主題

台中市沙鹿區向上路六段是長下波，車禍頻傳，上月底發生聯結車疑似煞車失靈，釀成21輛汽機車車禍，造成9人受傷送醫，台中市警局交通大隊今在清水警分局的禮堂，與大型車、客運業者辦理座談，針對「指差確認」等7大主題，向業者宣導。

台中市警局交通警察大隊、清水、烏日警分局，今天在清水警分局禮堂，共同舉辦「大型車駕駛安全」宣導活動，邀集轄內大型車、砂石車、運輸業者及客運業者辦理座談，針對指差確認、先進駕駛輔助系統設備(ADS)、 正確煞車方式、內輪差、超速、酒駕、視野死角等7大主題，擴大交安宣導。

交大提到，大型車因長度及噸位比一般車輛長及重，發生事故時危害程度往往更加嚴重，因此，車輛定期保養亦是維護道路安全重要一環，包含輪胎、五油及三水的保養。

交大提醒，業者需注意煞車系統，因為在長下坡時，容易產生煞車過熱或失靈情況，大幅增加車輛失控風險。另外，駕駛員亦應對液壓式煞車系統深入了解功能及正確的操作方法，並養成正確煞車習慣，才能避免因煞車失靈衍生的意外事故。

交大也說，先進駕駛輔助系統設備(ADAS) ，可以偵測道路上潛在危險，提供即時警示，降低駕駛行為中的人為失誤，除透過設備系統外，「指差確認」也是駕駛人應養成的習慣。

交大表示，台中市警局長李文章十分重視大型車交通安全，希望透過召集大型車、運輸業者及客運業者辦理座談會進行業務宣導、意見交流，能從源頭著手降低事故發生風險，提升用路人行車安全，讓每一位市民都能平安回家。

交大大隊長鄭鴻文呼籲，各貨運、貨櫃及客運公司應內部自我控制檢視，司機在出車前，應落實酒精檢測。交通安全需要全體駕駛員、所屬公司與公會、社會大眾、用路人、各級路權單位、警察及「你、我、他」共同守護的，期望台中市的交通更安全、更順暢。