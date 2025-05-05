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受困路中找吊車協助 新竹卡車慘翻落「解體」…在地人曝原因
一輛大型拖車載送鋼筋，今天中午黏姓拖車駕駛因不熟悉路況，行駛於通學路時，卡車上不去，橫在路中央，駕駛緊急請吊車協助拉直，未料，進行時，車輛突然往後退，撞破路旁的護牆，從高處摔落到寶山路，一度造成該路段無法通行，警方已到場處理，目前可單線通車。
寶山鄉長邱振瑋表示，這台大卡車所經過的通學路，是前往寶山國中莒光分部的主要道路，被當地稱為農路，但因路幅狹窄、坡度陡峭，加上連續急彎，幾乎很難駕駛，推估應該是卡車司機不熟悉道路，才會誤闖了這條路。
據了解，這台拖車疑跟著導航，才會誤闖通學路時，由於車輛太重，上坡時，先橫卡在彎道中間，拖車駕駛緊急聯繫吊車前來協助，將車輛拉直，就能倒車下山離開。未料，拖車往後退，撞破護牆後，再從高處摔落到下方路段。
警方表示，今天中午12點左右，黏姓拖車駕駛因不熟悉路況，行駛於通學路時，受困於道路旁，故駕駛通知吊車業者進行脫困作業時，吊車脫鉤致拖車不慎翻落於寶山路二段，本件事故所幸無人員傷亡，警方目前於該路段擺放交通錐警示來往車輛，提醒用路人安全。
據了解，該道路是農路，路口設有警告標誌「本道路多狹窄彎曲，供小型農用車輛使用，請小心慢行」。邱振瑋解釋，通學路屬於禁行道路，大卡車、貨車都不能進入的路段。寶山鄉公所表示，有些駕駛不清楚路況，跟著導航前往，就會導航到這條捷徑，之後將發文給縣府一同會勘，讓道路標誌更加清晰。
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