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生前僅因腹痛就醫…保一勤指主任寢室猝死 檢警相驗冰存遺體死因待釐清
警政署保安警察第一總隊2線4星勤務指揮中心主任許泰山昨早被發現陳屍主管寢室內，檢警今午2時許在台北懷愛館相驗後暫冰存遺體，擇日照電腦斷層釐清死因。
檢警調查，62歲許泰山長年在保一總隊服務，上周五下班後腹痛、腰痛，隔日凌晨赴台北榮總急診止痛，返回駐地寢室休息，妻子因多次聯繫無果，昨早聯繫保一總隊同仁協助確認許的狀況，驚見許跪臥寢室浴室，通報119協助。
救護人員到場時，許已屍僵、明顯死亡，員警採證後發現其他門窗無破壞痕跡，初判無外力介入，報請士林地檢署檢察官相驗。
據悉，許先前無慢性病史，僅生前因腹痛就醫，家屬也表示生前無異狀，檢警今午2時許相驗後暫冰存遺體，待擇日照電腦斷層進一步釐清死因。
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