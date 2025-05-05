趕上課沒走斑馬線…桃園新屋國中生過馬路 「碰」被轎車撞倒

桃園市34歲唐姓男子今天上午開車行經新屋區中興路段，不慎撞上正在上學穿越馬路的新屋高中附設國中部謝姓男學生，造成謝姓男生倒地四肢擦挫傷，119救護人員清洗傷口包紮止血後送醫治療，警方表示，唐男酒測值0，疑似謝姓學生未走斑馬線穿越，警方進一步調查釐清肇責。

警方、消防局表示，唐姓男子駕駛轎車往富岡方向，行經新屋區中興路途中，謝姓國中生（13歲）正在上學途中，疑似未規定走行人穿越道，而直接穿越中興路，遭唐男轎車不慎撞上倒地，謝姓學生四肢多處擦挫傷、意識清楚，救護人員清洗傷口、包紮止血救護處置後送醫治療，無生命危險。

警方表示，這起車禍事故，造成謝姓國中生受傷，呼籲民眾穿越道路，應行走行人穿越道，切勿任意穿越，車輛駕駛亦應注意前方路況，減速行駛，避免發生車禍意外。