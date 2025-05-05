北市忠孝西路2公車擦撞！疑轉彎未停讓釀禍 幸無人傷

台北市中正區今天發生2輛公車擦撞事故，國光客運陳姓駕駛駕車要從公園路右轉至忠孝西路口時，疑未停讓直行的三重客運而釀禍，幸無人受傷，警方已排除酒駕。

台北市警察局中正第一分局上午11時54分許獲報，指轄內忠孝西路一段與公園路口發生交通事故案，隨即派員前往處理。

經調查了解，陳男在案發時駕駛國光客運由公園路要右轉忠孝西路口時，車輛左後照鏡不慎碰撞蔡男所駕駛的三重客運忠孝幹線右後照鏡，所幸僅造成車損、無人受傷。

中正一分局呼籲，駕駛車輛應遵守交通安全規則，行經閃光號誌路口時，閃光黃燈車輛應減速慢行；閃光紅燈車輛應停車於交叉路口前，禮讓幹道車先行並確認安全無虞再行駛。

另外，直行車輛也應注意車前狀況，採取必要安全措施，以確保行車安全。