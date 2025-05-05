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新竹卡車卡在路中找吊車脫困 竟撞毀護牆從高處翻落解體
新竹一輛大卡車今天中午行經新竹縣寶山鄉的通學路段，由於車輛太大上不去，一度卡在路中央，卡車司機緊急請吊車前來協助脫困，未料，在拖吊的時候，卡車不慎從高處翻落，撞破旁邊的護牆，幸好無人傷亡，因整台車幾乎解體，造成寶山路雙線封閉，目前警方抵達現場處理中。
「碰！」新竹縣寶山鄉通學路與寶山路口發生巨響，附近民眾嚇了一跳，一度傳出有26噸吊車從山坡翻覆，經查，確認是一輛載著鋼筋的大卡車，原本今天中午經過該路段，沒想到這台卡車太大台，卡在路中央，進退不得，司機急忙找大吊車幫忙。
未料，拖吊時，該卡車不慎從高處墜落，撞破一旁的護牆，卡車的車頭摔爛變形，後方的鋼筋條也全數灑出，占據寶山路的雙向車道，其他車輛都無法通行，幸好卡車的司機未在車上，無人傷亡。目前警方已到場協助處理，將盡快恢復車輛通行。
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