知名生吐司店提醒用餐時間到 奧客翻桌還拿枴杖打店長

新北市板橋區一間知名生吐司店昨天發生顧客翻桌事件，一家5人因不滿店家告知用餐時間已到，竟將桌上物品摔落地面並翻倒桌椅與杯具，還持拐杖敲打陳姓女店長，店家共損失1950元怒提告恐嚇、傷害及毀損。海山警將通知涉案人到案以釐清案情。

據了解，海山警方昨天下午4時許接獲報案，百貨公司內一間知名生吐司專賣店有顧客情緒失控翻桌，警方到場時該組顧客已離開現場。店家向警方表示，事發時店內滿座，店家提醒其中一桌5人顧客用餐時間已到，請其讓位給候位客人，不料對方聞言不滿，先將飲料潑灑在桌面，隨後又把桌上的物品丟到地上，造成現場一片混亂。