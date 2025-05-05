快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

知名生吐司店提醒用餐時間到 奧客翻桌還拿枴杖打店長

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區一間知名生吐司店昨天發生顧客翻桌事件，一家5人因不滿店家告知用餐時間已到，竟將桌上物品摔落地面並翻倒桌椅與杯具，還持拐杖敲打陳姓女店長，店家共損失1950元怒提告恐嚇、傷害及毀損。海山警將通知涉案人到案以釐清案情。

據了解，海山警方昨天下午4時許接獲報案，百貨公司內一間知名生吐司專賣店有顧客情緒失控翻桌，警方到場時該組顧客已離開現場。店家向警方表示，事發時店內滿座，店家提醒其中一桌5人顧客用餐時間已到，請其讓位給候位客人，不料對方聞言不滿，先將飲料潑灑在桌面，隨後又把桌上的物品丟到地上，造成現場一片混亂。

店家上前收拾時，其中1名60多歲男子竟將桌椅翻倒，還持拐杖敲打陳姓女店長，隨後一群人揚長而去，店家共計損失1950元。店長立即報警並提出恐嚇、傷害及毀損告訴，海山警方將調閱監視器並通知涉案人到案說明以釐清案情。

男顧客上前翻桌。圖／擷取自店家監視器畫面
男顧客上前翻桌。圖／擷取自店家監視器畫面
店家向警方說明衝突過程。記者黃子騰／翻攝
店家向警方說明衝突過程。記者黃子騰／翻攝

吐司 店長 恐嚇 提告 監視器

延伸閱讀

新北顧客疑不滿用餐時間限制涉掀桌 店家提告

影／柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

賴清德批「戰獨裁去天安門」 黃國昌嗆：養共諜有道歉？

影／買冰硬拗1元遭拒…奧客嗆「到我家撿」留1星負評 店家怒提告

相關新聞

知名生吐司店提醒用餐時間到 奧客翻桌還拿枴杖打店長

新北市板橋區一間知名生吐司店昨天發生顧客翻桌事件，一家5人因不滿店家告知用餐時間已到，竟將桌上物品摔落地面並翻倒桌椅與杯...

新竹卡車卡在路中找吊車脫困 竟撞毀護牆從高處翻落解體

新竹一輛大卡車今天中午行經新竹縣寶山鄉的通學路段，由於車輛太大上不去，一度卡在路中央，卡車司機緊急請吊車前來協助脫困，未...

台中冷氣工4樓墜落2樓 意識清楚送醫急救

台中市林姓冷氣工在今天中午在西區施工時，因不明原因從施工場所的4樓墜落2樓，消防局獲報到場時，林僅有眉毛處撕裂傷、意識清...

獨／高雄7旬翁旗津釣魚一夜未返家疑落海 海空救援中

高雄市78歲蔡姓老翁昨天清晨4時許到旗津海域附近釣魚，直到晚間7點多還未返家，蔡翁女兒報警，警消和海巡僅在岸邊發現蔡翁遺...

高雄高樓疑冷氣室外機冒火煙 女屋主驚逃才知自家起火消防救援撲滅

高市新富路一棟13層樓的9樓住家今午12時2分許傳火警，疑冷氣室外機起火，輕煙向空中飄散；由於是大樓火警，消防局一口氣出...

超車撞擊無照少年 竟釀中壢警民當街互嗆

桃園市5月4日凌晨2時許，一名23歲邱姓男子駕駛小客車行經中壢區中北路二段時，疑似因超車而撞擊同向騎機車之14歲少年，導致少年四肢多處擦挫傷。中壢分局獲報到場處理，但邱男友人事後在網上發文質疑警方現場處理態度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。