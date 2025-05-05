警察示意圖。圖／聯合報系資料照片

桃園市5月4日凌晨2時許，一名23歲邱姓男子駕駛小客車行經中壢區中北路二段時，疑似因超車而撞擊同向騎機車之14歲少年，導致少年四肢多處擦挫傷。中壢分局獲報到場處理，但邱男友人事後在網上發文質疑警方現場處理態度。

原PO指出當下他開始錄影，警方卻逼退他並且關上密錄器。圖：截自Threads

原PO貼文中提到，發生車禍時，當下意識就是立即下車查看少年的傷勢，後續請警察來備案。車上有四位乘客，包含原PO及兩位同事和一位小妹妹。報案後來了12輛警車，警察甚至對同事言語挑釁，並說「我穿制服啦那我怎樣」等字語，且沒有經過他們的同意擅自打開車門，讓他質疑這樣執法合格嗎。此外，原PO也指出，當下他開始錄影，警方卻逼退他並且關上密錄器，想要把他們當現行犯帶走，他們什麼都沒做也都非常配合，也沒有恐嚇任何人。

邱男疑似因超車而撞擊同向騎機車之14歲少年。圖：讀者提供

對此，中壢分局說明，5月4日凌晨獲報在中北路二段有交通事故發生，立即派員到場，經了解為邱男駕駛自小客車沿中北路二段直行往平鎮方向，疑超車時與同行向騎乘機車之少年發生交通事故，致使少年受有四肢多處擦挫傷。警方到場後立即協助送醫，經現場目擊民眾稱邱男行車搖晃，並同時檢視邱男車內目視可及處有無違禁物品。經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清，無照駕駛部分依法開罰。

警方也提醒，民眾駕車應隨時注意車前狀況、遵守市區速限、保持安全距離，才能維護自身及其他用路人安全。並呼籲酒駕與毒駕行為將造成其他用路人生命及財產重大損害，民眾務必遠離毒品，拒絕酒駕。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】超車撞擊無照少年 竟釀中壢警民當街互嗆