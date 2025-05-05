中和旅館竄濃煙2女房內昏迷 菸蒂未熄釀禍現場畫面曝

新北市中和區1間旅社今天上午發生火警，警方及消防人員到場搶救，發現53歲胡女及43歲林女倒臥床邊昏睡。經調查2女吸菸菸蒂未熄滅便就寢導致煙蒂引燃床單產生大量煙霧，2人輕微一氧化碳中毒送醫後仍在搶救中，詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，新北市消防局及中和警方今天上午9時獲報，中和區中和路1棟11層樓旅館建築10樓起火。新北市消防局出動17車30人前往灌救，發現起火的房內飄出濃厚白煙無火光地上有積水，進入屋內後見53歲房客胡女及43歲林女2人昏睡於房內床邊，胡女經救護人員現場救護後恢復意識並能對話，但林女意識模糊現正插管急救。

警方經了解胡、林2女昨晚入住後於房內喝酒吸菸，因菸蒂未完全熄滅便就寢，不料煙蒂引燃床單產生大量煙霧，導致2人輕微一氧化碳中毒。警方詢後將依公共危險罪嫌將胡、林2女送辦。

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