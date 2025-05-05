「誰家長輩把錢包還來」 高雄女大生丟錢調監視器揪竊嫌

22歲張姓女大生前晚8時56分許將機車停在高市維新路停車格時，口袋中內有證件及4000餘元台幣及日幣的皮夾不慎掉落，1分多鐘折返現場皮夾遭一名短髮婦人撿走，張女調監視器PO網問「誰家長輩把我錢包還來」；警方表示，已鎖定特定對象追查。

一名女網友昨晚在網路社群「Threads」貼文指出，昨晚8時56分許將機車停在鳳山麵線攤前，掉落一個黑色短夾；8時57分許被一位身穿深藍色T-shirt，印有綠色恐龍圖案，穿灰色緊身褲、手提塑膠袋，身背側背包的短髮阿姨拿走。

女網友貼文指出，她在8時59分回去現場已經找不到錢包，遺失的黑色短夾內有雙證件、汽機車駕照、記名悠遊卡、數張現金及日幣，共損失約9000餘元。

女網友調閱監視器發現，撿走皮夾的婦人有經過鳳山區三民路，並將錢包放進塑膠袋內，沿途經過巷子內有一間傳統「冷泡茶」店家的路邊招牌，於是PO網徵求沿路店家是否能提供監視器。