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新北顧客疑不滿用餐時間限制涉掀桌 店家提告

中央社／ 新北5日電

新北市板橋某餐廳4日發生毀損案件，男子疑不滿被通知用餐時間已滿需離場，涉翻桌造成杯盤狼藉後離去，店家報警提出毀損等告訴，警方循線通知涉案男子到案說明。

新北市政府警察局海山分局今天指出，轄區海山派出所昨天下午4時許接獲報案，板橋大遠百內某餐廳發生顧客涉情緒失控翻桌案件，員警到場時，涉案顧客已離開現場。

警方表示，根據店家說明，涉案男子等一群人在餐廳用餐，店家提醒顧客用餐時間已到，提醒讓位給候位客人，但對方情緒激動，涉將桌上物品摔落地面並翻倒桌椅與杯子，造成現場一片混亂，男子還涉嫌持拐杖敲打店長陳姓女子的身體，造成陳女心生畏懼。

海山警分局指出，店家估計遭毀損財物約新台幣1950元，並於昨天晚間6時至派出所提出恐嚇、傷害及毀損告訴。警方受理後，將調閱監視器影像，並通知涉案人到案說明，以釐清案情。

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