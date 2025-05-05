落實新世代反毒策略行動綱領 南檢與更生保護會辦座談

為精進檢察戒癮業務及更生保護業務，台南地檢署與台灣更生保護會台南分會共同舉辦高檢署台南分署轄區座談會，共同研商加強毒品成癮者減害、復歸及再犯等議題，落實新世代反毒策略行動綱領3.0計畫，透過公私團隊合作，使施用毒品者能順利復歸社會。

高檢署及台灣更生保護會規劃辦理「114年檢察署與台灣更生保護會聯合分區座談會」，本月2日台南場座談會在台南地檢署九樓大禮堂舉辦，台灣更生保護會董事長暨高檢署檢察長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、台南高分檢檢察長黃玉垣、南檢檢察長鍾和憲均出席參與。

另外，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、雲林地檢署檢察長黃智勇以及台灣更生保護會台南分會、嘉義分會、雲林分會主任委員等台灣更生保護會及檢察機關人員，總共有近70 人與會；座談會由財張斗輝主持綜合討論，與會者就執行時面臨挑戰提供意見交流。

張斗輝致詞表示，營造一個溫暖有感的柔性司法是法務部長鄭銘謙部長上任後的重要政策，而新世代反毒策略行動綱領3.0的重點政策及目標為「阻斷供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」及「抑制再犯」推動貫穿式保護，即早介入減少毒害，同時優化緩起訴多元處遇措施。

張斗輝指出，目前大多數檢察機關針對施用毒品案件的緩起訴戒癮治療比率都已達到30%以上的目標，接下來各檢察機關也要進一步結合更生保護及各網絡單位的力量，提供就業、就學及生活支持而使施用毒品者能穩定復歸，進而減少施用毒品者的再次施用。

司長洪信旭，毒品戒癮方式一直在改變，之前是機構式處遇，近年來則實施非機構式處遇，也就是貫穿式保護，特別需要結合檢察、觀護、更保等公私部門力量，這次座談會透過實際案例經驗溝通、分享，可以找出較佳的戒癮方式，協助這些吸食毒品者早日復歸社會。

本場分區座談會首先由高檢署檢察官進行新世代反毒策略行動綱領等相關政策報告，接著由台南、嘉義、雲林等檢察機關接續報告執行現況，包含緩起訴處分作成、醫療戒癮治療、全人計畫或自行與民間團體合作辦理多元處遇之現況及建議。

台灣更生保護會雲林分會、嘉義分會、台南分會則分別以「更更生人緊急安置措施-復歸轉銜網絡聯繫模式」、「毒品更生人多重議題處遇模式-以嘉義分會實務經驗為例」、「復歸轉銜聯繫會議-危機個案處理／緊急安置措施及資源連結」等議題進行實際輔導案例分享。

台南地檢署與台灣更生保護會台南分會等與會各單位將共同落實新世代反毒策略行動綱領3.0計畫，持續精進檢察戒癮與更生保護的作為，期許透過公私團隊合作精神建構堅強支持體系，使施用毒品者能順利復歸社會。

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