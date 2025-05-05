宜蘭南澳林班地驚見白骨 新北警助家屬DNA建檔尋回家人
台北市64歲廖男前年（2023年）至宜蘭太平山健行卻失蹤，家屬事發後報案協尋但仍無所獲。新北警得知後主動協助家屬採集DNA。今年2月間宜蘭縣南澳林班地發現1具無名白骨，經法務部法醫研究所比對後確認為失蹤近2年的廖男，讓廖男順利回家。
據了解，家住台北市的64歲廖姓男子，前年（2023年）獨自前往宜蘭縣太平山國家森林遊樂區健行，不料卻未下山，家屬多方聯繫也連繫不上焦急的報案協尋，但因地處山區地勢險峻訊號微弱，搜尋工作遲遲未有進展。
新北市警局得知後主動聯繫廖男家屬協助採集DNA，以供未來比對無名遺體的依據。直至今年年2月間，有民眾在宜蘭縣南澳林班地發現1具無名白骨，法務部法醫研究所於該白骨中成功採獲DNA，經與現有失蹤人口家屬之DNA資料進行比對後，確認該具白骨即為失聯近2年的廖姓男子。廖男家屬得知消息後雖萬分哀痛，卻也感謝警方協助讓親人得以「回家」。
新北警表示，在山區或偏遠地區失蹤案中，經常因地形因素難以在短時間內尋獲失蹤者，家屬若能及早辦理DNA建檔，不僅可進行後續比對，也能縮短案件偵辦時程，減少家屬長時間等待的煎熬。新北警秉持「不放棄任何一位市民」的信念，呼籲若家中有親屬失聯多日甚至長期未歸，可攜帶相關證件至新北市警察局辦理DNA樣本採集。警方此項服務完全免費，且採集過程迅速安全，所有資料僅供協尋及辨識之用且會依法保密，民眾毋須擔心個資外洩問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言