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與妻吵架負氣離家 大園警溫暖開導助他解心結

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市桃園區一名33歲郭姓男子，昨(5)日凌晨4時許與妻子發生口角衝突，負氣離家並傳了一些情緒性訊息，郭男妻子著急向警方報案，經調閱車籍定位系統發現郭男在大園華興池公園一帶，大園警分局員警立即前往尋人，順利在超市內找到郭男，在警方溫馨苦勸下，郭男也解開心結平安返家。

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員警進入超市內搜尋，順利找到郭男。圖：讀者提供

大園派出所說明，昨日凌晨接獲通報，郭男於稍早從桃園家中開車離去，並傳了負面情緒的訊息給妻子，經警方調閱車籍系統定位郭男的位置，發現他最後停留在大園華興池一帶，家屬擔心發生意外，請警方派員前往協尋。警員蘇柏魁、賴沛誠獲報後前往搜尋，在黑夜中逐一過濾車牌及車型，並請值班員警持續定位郭男的車輛位置，最後在和平東路上的超市停車場發現郭男的車輛，但車輛停駛熄火，員警隨即進入超市內搜尋，順利找到郭男。

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郭男因小孩教養問題與妻子發生爭吵，一時氣不過於是離家出走，開車到外面兜風散心。圖：讀者提供

郭男向警方表示，他因小孩教養問題與妻子發生爭吵，一時氣不過於是離家出走，開車到外面兜風散心，員警得知後對郭男開導勸說，幫助他解開心結，郭男也主動向妻子報平安並承諾會儘速返家，對於警方的熱心關懷，深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：與妻吵架負氣離家 大園警溫暖開導助他解心結

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