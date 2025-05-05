「這種無助的日子我怕了」 偏鄉五旬單身漢遭愛情詐騙62萬元

彰化縣一名年約五旬的張姓未婚男子，想找伴侶並照顧高齡母親，被詐騙集團的愛情騙術耍得團團轉，陸續交付62萬元，對方用各種理由避不見面，張男始知受騙，報警後逮捕取款的王姓車手，被依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，張男兩個多月前瀏覽臉書，被化名「雲淡風輕」的人登入他的Message，因大頭貼長相清麗，張男十分動心，加為好友後，「雲淡風輕」為取信張男，還視訊聊天，自稱是台灣桃園人，到新加坡做生意，未料經商失敗積欠債務無法返台，若張男借機票錢給她就能回台。

「雲淡風輕」都稱張男為「親愛的」，還稱「這種無助的日子我怕了」，如能返台，她願到嫁給張男定居大城鄉，幫忙照顧他的媽媽，張男因此墜入愛情陷阱，陸續面交生活費、清償債務費達62萬元，「雲淡風輕」仍「滯留」新加坡不搭機回國，張男發現有異報警，警方分析這是詐團慣用的愛情詐騙手法，男詐騙女就自稱戰地醫師，女詐騙男就自稱經濟困難，張男又氣又悔，配合警方誘捕車手。

大城分駐所林裕軒成立專案小組，由張男約定詐團本月2日大城鄉某超商交付29萬元現金，所長林裕軒、警員卓鈺寧、副所長蕭協和、警員蔡惠如、黃昱熊埋伏，當張男交付現金給24歲王姓車手時，員警一擁而上，查扣偽造收據、識別證、工作機等相關犯罪證物。

王姓車手辯稱，在網路看到「高薪、免經驗」徵才廣告，被錄用後，不清楚實際工作內容，只知道是公司指定要來收錢，收完後就可得到報酬，遂依指示至指定地點收款。