快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

「這種無助的日子我怕了」 偏鄉五旬單身漢遭愛情詐騙62萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名年約五旬的張姓未婚男子，想找伴侶並照顧高齡母親，被詐騙集團愛情騙術耍得團團轉，陸續交付62萬元，對方用各種理由避不見面，張男始知受騙，報警後逮捕取款的王姓車手，被依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，張男兩個多月前瀏覽臉書，被化名「雲淡風輕」的人登入他的Message，因大頭貼長相清麗，張男十分動心，加為好友後，「雲淡風輕」為取信張男，還視訊聊天，自稱是台灣桃園人，到新加坡做生意，未料經商失敗積欠債務無法返台，若張男借機票錢給她就能回台。

「雲淡風輕」都稱張男為「親愛的」，還稱「這種無助的日子我怕了」，如能返台，她願到嫁給張男定居大城鄉，幫忙照顧他的媽媽，張男因此墜入愛情陷阱，陸續面交生活費、清償債務費達62萬元，「雲淡風輕」仍「滯留」新加坡不搭機回國，張男發現有異報警，警方分析這是詐團慣用的愛情詐騙手法，男詐騙女就自稱戰地醫師，女詐騙男就自稱經濟困難，張男又氣又悔，配合警方誘捕車手。

大城分駐所林裕軒成立專案小組，由張男約定詐團本月2日大城鄉某超商交付29萬元現金，所長林裕軒、警員卓鈺寧、副所長蕭協和、警員蔡惠如、黃昱熊埋伏，當張男交付現金給24歲王姓車手時，員警一擁而上，查扣偽造收據、識別證、工作機等相關犯罪證物。

王姓車手辯稱，在網路看到「高薪、免經驗」徵才廣告，被錄用後，不清楚實際工作內容，只知道是公司指定要來收錢，收完後就可得到報酬，遂依指示至指定地點收款。

芳苑警分局長宋俊良今表示，新打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」已上路，提高詐欺刑度，已許多車手被重判案例並面對鉅額賠償，警政署也實施「百斬計畫獎五萬」，向警方檢舉成功並拘提或逮捕移送後，即可獲5萬元檢舉獎金，專案執行至獎金發完為止。

王姓車手到彰化縣大城鄉取款，被逮捕。圖／民眾提供
王姓車手到彰化縣大城鄉取款，被逮捕。圖／民眾提供
詐騙集團的愛情詐團專攻心防，彰化縣大城鄉張姓男子被激起保護弱小的英雄氣慨，遭詐62萬元。圖／民眾提供
詐騙集團的愛情詐團專攻心防，彰化縣大城鄉張姓男子被激起保護弱小的英雄氣慨，遭詐62萬元。圖／民眾提供

愛情 詐騙集團 車手

延伸閱讀

離婚5旬婦網戀淪詐團車手 幫沒見過面「男友」取款222萬被逮

台北女大生抽獎中5萬財迷心竅 5000元泡湯報警台中抓人

新北失智翁一夜移動200公里到彰化 芳苑警關懷助他回家

獨／數存戶警鐘！自然人憑證開戶遭詐團冒用 7銀行急喊停

相關新聞

中和旅館竄濃煙2女房內昏迷 菸蒂未熄釀禍現場畫面曝

新北市中和區1間旅社今天上午發生火警，警方及消防人員到場搶救，發現53歲胡女及43歲林女倒臥床邊昏睡。經調查2女吸菸菸蒂...

「誰家長輩把錢包還來」 高雄女大生丟錢調監視器揪竊嫌

22歲張姓女大生前晚8時56分許將機車停在高市維新路停車格時，口袋中內有證件及4000餘元台幣及日幣的皮夾不慎掉落，1分...

落實新世代反毒策略行動綱領 南檢與更生保護會辦座談

為精進檢察戒癮業務及更生保護業務，台南地檢署與台灣更生保護會台南分會共同舉辦高檢署台南分署轄區座談會，共同研商加強毒品成...

宜蘭南澳林班地驚見白骨 新北警助家屬DNA建檔尋回家人

台北市64歲廖男前年（2023年）至宜蘭太平山健行卻失蹤，家屬事發後報案協尋但仍無所獲。新北警得知後主動協助家屬採集DN...

「這種無助的日子我怕了」 偏鄉五旬單身漢遭愛情詐騙62萬元

彰化縣一名年約五旬的張姓未婚男子，想找伴侶並照顧高齡母親，被詐騙集團的愛情騙術耍得團團轉，陸續交付62萬元，對方用各種理...

驚悚畫面曝！高雄機車騎士撞聯結車 頭部重創當場死亡

63歲黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，和蘇姓男子駕駛的聯結車並行，黃男機車不明原因擦撞聯結車後，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。