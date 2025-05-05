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驚悚畫面曝！高雄機車騎士撞聯結車 頭部重創當場死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

63歲黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，和蘇姓男子駕駛的聯結車並行，黃男機車不明原因擦撞聯結車後，重摔倒地，救護員到場，發現黃已爆頭慘死；蘇男經警方酒測酒駕行為，詳細肇因待釐清。

鳳山警分局調查，黃姓男子今天上午8時20分許騎機車沿鳳山區高鳳一路騎乘，蘇姓男子（48歲）駕駛聯結車沿同方向直行，沒料，黃男機車疑因太靠近聯結車，擦撞聯結車車身後，連人帶車重摔倒地，導致頭部嚴重受創。

警消趕抵現場，救護員發現黃男已當場死亡，警方對黃男遺體蓋上藍色小帳棚；事後對蘇男施以酒測，無酒駕行為，據了解，蘇男稱當時未注意黃男機車在車旁；警詢後，依過失致死罪移送高雄地檢署偵辦。

黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車，重摔倒地不治。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車，重摔倒地不治。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車（左紅圈處），重摔倒地不治（右紅圈處）。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車（左紅圈處），重摔倒地不治（右紅圈處）。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車，重摔倒地不治；圖為蘇男聯結車。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車，重摔倒地不治；圖為蘇男聯結車。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車，重摔倒地不治。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，擦撞同方向由蘇姓男子駕駛的聯結車，重摔倒地不治。記者石秀華／翻攝

救護員 死亡 酒測 酒駕

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