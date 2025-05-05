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驚悚畫面曝！高雄機車騎士撞聯結車 頭部重創當場死亡
63歲黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，和蘇姓男子駕駛的聯結車並行，黃男機車不明原因擦撞聯結車後，重摔倒地，救護員到場，發現黃已爆頭慘死；蘇男經警方酒測無酒駕行為，詳細肇因待釐清。
鳳山警分局調查，黃姓男子今天上午8時20分許騎機車沿鳳山區高鳳一路騎乘，蘇姓男子（48歲）駕駛聯結車沿同方向直行，沒料，黃男機車疑因太靠近聯結車，擦撞聯結車車身後，連人帶車重摔倒地，導致頭部嚴重受創。
警消趕抵現場，救護員發現黃男已當場死亡，警方對黃男遺體蓋上藍色小帳棚；事後對蘇男施以酒測，無酒駕行為，據了解，蘇男稱當時未注意黃男機車在車旁；警詢後，依過失致死罪移送高雄地檢署偵辦。
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