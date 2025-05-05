驚悚畫面曝！高雄機車騎士撞聯結車 頭部重創當場死亡

63歲黃姓男子今天上午8時20分許騎機車行經高市高鳳一路時，和蘇姓男子駕駛的聯結車並行，黃男機車不明原因擦撞聯結車後，重摔倒地，救護員到場，發現黃已爆頭慘死；蘇男經警方酒測無酒駕行為，詳細肇因待釐清。

鳳山警分局調查，黃姓男子今天上午8時20分許騎機車沿鳳山區高鳳一路騎乘，蘇姓男子（48歲）駕駛聯結車沿同方向直行，沒料，黃男機車疑因太靠近聯結車，擦撞聯結車車身後，連人帶車重摔倒地，導致頭部嚴重受創。